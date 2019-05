Koke: "El Madrid no juega como el Barça y ha ganado tres Champions seguidas"

El Atlético de Madrid no ha cumplido con las expectativas previstas de principio de temporada y ello ha provocado un gran descontento en su afición. El nivel de juego del equipo de Simeone no ha estado a la altura de las circunstancias a la hora de la verdad, lo cual ha provocado su fracaso en todas las competiciones. Ante ello, Koke ha atendido a los micrófonos de Radiogaceta de los deportes de RNE para hacer un balance de ello y analizar a otros clubes.

Koke, en un momento del partido. Foto: Twitter (@Atleti)

Como no podía ser de otra manera, esos otros equipos han sido el Real Madrid y el Barcelona. En opinión del centrocampista rojiblanco, "el Barcelona es el único equipo que juga bien al fútbol", además de afirmar que "el conjunto culé es favorito para ganar la Champions y, si Messi está bien, hay poca cosa que hacer".

Precisamente al '10' azulgrana le iban a llover más elogios por parte de Koke, pues el colchonero estima que "en el fútbol actual no hay ningún jugador como él y no lo va a haber hasta dentro de muchos años". Tras estas palabras, también ha metido al Real Madrid de por medio y, poniendo el foco en el estilo de juego, el '6' del Atlético ha señalado que "no juega como el Barcelona y han ganado tres Champions seguidas".

Persistente con lo suyo

Sobre el propio estilo de juego del conjunto de Simeone, Koke ha apuntado que "siempre que se ha cambiado ha ido mal", además de añadir que llevan "con el mismo estilo siete años y ha servido para conseguir muchos éxitos". Además, del balance de la temporada ha dicho que "las expectativas eran muy altas y hay que ver la realidad" y ha sacado pecho de quedar "segundos en Liga por delante del Madrid".

[Más información: En Inglaterra apuntan que el Real Madrid sigue a Ziyech]