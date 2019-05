Klopp, el Real Madrid e Ibiza: la divertida anécdota del técnico del Liverpool

El Liverpool de Jürgen Klopp visita este miércoles el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en la ida de las semifinales de la Champions League. El conjunto red se mide ante Messi y cía en un partido que en Inglaterra ven como el más difícil del mundo. Klopp, con su estilo característico, dejó una divertida respuesta a una pregunta similar.

JÜRGEN KLOPP y su particular modo de palpitar una semifinal de Champions, recordando la mesa de lujo que le tocó en Ibiza tras eliminar al Real Madrid (como DT del Borussia Dortmund)pic.twitter.com/Q5kK55fjzw — Jorge A Saucedo (@JorgeSaucedo650) 30 de abril de 2019

"No estoy seguro, pero frente al Real Madrid no ha sido fácil. Por haber derrotado al Madrid en un par de ocasiones con el Dortmund un día me dieron una mesa en un restaurante que estaba repleto en Ibiza", contaba mientras se reía antes de explicar la anécdota. "Porque cuando se dieron cuenta de que era Jürgen Klopp, a pesar de que el restaurante estaba lleno, dijeron: 'Ah, Jürgen Klopp, usted ha derrotado al Real Madrid, le daremos una mesa'", relató

Klopp se puso algo más serio y explicó lo partidos difíciles a los que se han tenido que enfrentar: "Hemos tenido muchos partidos complicados, frente al Bayern también. No es fácil. Siempre se pierde respeto demasiado rápido cuando no juegan constantemente a un nivel elevado". "Ante el Barcelona es uno de los partidos más duros que se pueda jugar, pero jugar ante el Manchester City en nuestra liga no es un paseo por el parque tampoco. Hay muchos partidos difíciles, este es otro de ellos", concluyó.

