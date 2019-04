El once señalado por Zidane: Vallecas dictó sentencia

El once del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

El partido contra el Rayo fue la gota que colmó el vaso. En Vallecas quedó claro que ni Zidane puede salvar esto y es que su llegada no ha podido frenar la caída libre en la que se encuentra el equipo desde que se quedara sin títulos por los que luchar en pleno mes de marzo. El técnico estalló en rueda de prensa.

Zidane dejó una frase más demoledora que el resto tras el choque contra el Rayo: "La culpa la tengo yo con los que he puesto y los cambios", dijo. Un dardo directo a los once que salieron de inicio en Vallecas. La mayoría mostró una importante falta de actitud, habiéndose dejado llevar en esta recta final de temporada.

Ya cuando se conoció el once titular con el que salía el Real Madrid pilló a muchos por sorpresa. Casi la mitad del equipo estaba formado por jugadores que están prácticamente sentenciados por Zidane. Jugadores que han ido contando cada vez menos con el francés y que enfilarán casi con total seguridad la rampa de salida cuando llegue el verano.

Zidane, en el estadio de Vallecas EFE

Zidane rotó y dio la oportunidad de reivindicarse a muchos de los que cogerán las maletas y fallaron. Dieron la razón al técnico francés por haber puesto sus nombres en la lista de las salidas y en la que a buen seguro estará alguno más visto lo visto.

Quizás el que menos salió perjudicado fue el que está en todas las quinielas de las bajas del Madrid: Jesús Vallejo. Zidane le dio la titularidad por segundo partido consecutivo. El penalti que hizo fue muy dudoso y poco pudo hacer para mejorar la imagen del equipo. Aún así, tiene que salir para sumar minutos tras dos temporadas en el dique seco.

Dos nombres inesperados en el once fueron Dani Ceballos y Marcos Llorente. A los dos centrocampistas se les daba por perdidos tras quedarse incluso fuera de las últimas convocatorias. Había dudas sobre si volverían a tener minutos con Zidane y este se los dio. Al ex del Betis se le vio sin confianza, seguramente porque sabe que no tendrá un sitio en el Madrid la próxima temporada. Llorente también estuvo lejos de brillar, más enfocado en tareas defensivas.

Bale cae en picado con Zidane

Otro apartado era Mariano, uno de los pocos que faltaba por jugar de titular con Zidane y con Benzema lesionado le llegó su momento. No marcó y dio razones al club para seguir pensando en otros nueves como Jovic o De Tomás. Pero si el partido dejó un gran señalado ese fue Gareth Bale. El galés tuvo su enésima oportunidad para dar un paso adelante, ahora sin Benzema, y su apatía acabó desquiciando a Zidane en rueda de prensa.

Los cambios, como bien dijo Zidane, tampoco ayudaron. Brahim está en una situación parecida a Vallejo y tras su partidazo en Getafe tampoco tuvo mucha oportunidad de lucirse en Vallecas. En cambio, Isco volvió a no dejar nada destacable en los veinte minutos con los que contó y ya van varios partidos en los que su fútbol se ha vuelto a apagar.

Cinco de los once que salieron de titulares contra el Rayo tienen las puertas abiertas para salir en verano, la duda es si algunos más de los jugaron seguirán sus pasos. La lista de sentenciados de Zidane seguirá ampliándose si la imagen del equipo no cambia. Quedan tres partidos y Zidane se ha hartado. El casting se pone serio.

