Achraf: "Sería un sueño volver al Real Madrid lo antes posible"

Achraf regresó a España después de lesionarse con el Borussia Dortmund. Su temporada hasta entonces en el fútbol alemán estaba siendo notable y muchos ya aseguraban que empezaba a estar listo para tener una plaza fija en el Real Madrid. Sobre todo ello ha hablado en una entrevista para #vamos de Movistar+.

''Sería un sueño volver al Real Madrid''. Achraf continúa recuperándose de su lesión. #VamosEnJuego. pic.twitter.com/TRm7b1gYox — #Vamos de Movistar+ (@vamos) April 30, 2019

El lateral ha sido muy contundente respecto a su gran deseo para el futuro. "Sería un sueño volver al Real Madrid lo antes posible. Te mentiría si te dijera que no. Vamos a ver lo que pasa", ha asegurado el internacional por Marruecos.

Después ha querido dejar claro su sentimiento blanco: "Soy madridista y, aunque no esté allí, siempre voy a seguir al Madrid. Ha sido una temporada muy complicada para ellos, pero el Madrid está capacitado para volver. Por eso es el mejor club del mundo. Está en un bache y creo que van a salir de ahí".

Decisión de irse a Alemania

Son varios los canteranos del Real Madrid que deciden pasar un particular Erasmus para poder así ganarse un sitio en el equipo merengue en años posteriores. El pasado verano Achraf Hakimi decidió cambiar el Santiago Bernabéu por el Signal Iduna Park. "Desde que tuve la oferta del Borussia Dortmund, creía que podía ser un caso parecido al de Carvajal: irme cedido y volver después de haber madurado y haber aprendido lo que necesitaba", ha comentado el defensa.

Achraf, en un partido del Borussia Dortmund Rodrigo Jiménez Agencia EFE

"Creo que he acertado en la decisión de irme cedido para jugar, porque soy joven. Ahora estoy más animado después del duro palo que recibí con la lesión. He tenido miedo de si voy a ser el jugador que era antes, pero poco a poco se me está yendo el miedo y estoy tratando de estar como antes o mejor", ha finalizado un Achraf que está haciendo méritos para volver al Real Madrid muy pronto.

