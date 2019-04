Zidane estalla con el Madrid actual: las razones de su enfado

El Real Madrid va en caída libre hacia el final de temporada. Ni la llegada de Zinedine Zidane ha podido frenar la catástrofe y es que este final de curso se está haciendo muy largo sin nada por lo que luchar desde marzo. Ayer volvió a caer derrotado contra el Rayo Vallecano, pero lo que más dolió fue la forma en la que lo hizo. Zidane explotó en rueda de prensa.

Nunca antes se había visto así a Zidane desde que es entrenador del Real Madrid. Fue claro y duro consigo mismo, pero sobre todo con sus jugadores. El técnico, que siempre ha conseguido defender a los suyos ante cualquier situación, no pudo hacerlo en Vallecas. No había ningún motivo y así lo expresó.

Zidane dejó una ristra de frases muy críticas que resumieron su enfado mayúsculo y, de paso, la necesidad de realizar una renovación de plantilla el próxima verano. Desde el "no hicimos nada, cero desde el primer minuto desde el final" al "es un momento crítico, a ver si se acaba la temporada". El técnico quiere que esto acabe ya.

Zidane da órdenes a sus jugadores desde la banda REUTERS

La actitud del equipo quedó señalada

Pero sus mensajes sobre todo tuvieron el foco en la actitud del equipo. "No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr, ni nada...", así de duro resumió el partido de los suyos. "No podemos dar esta imagen, hay que respetar al fútbol y al club", añadió. Y es que el equipo no estuvo a la altura, ninguno de sus jugadores; en todo caso se podría salvar solo a Courtois. Y es que el Madrid no tuvo actitud y eso se vio reflejado, consecuentemente, en el juego.

El Madrid no jugó a nada, como bien dijo Zidane en rueda de prensa. Sin Benzema, lesionado, se quedó a cero. El equipo no tuvo gol, una misión para la que estaba encomendado Gareth Bale. Sin el '9', el gol debía ser suyo. No fue así. El gran señalado del partido fue el Expreso de Cardiff.

Bale, más fuera que dentro

Bale estuvo totalmente desconectado y Zidane no le defendió ante los medios de comunicación. No había razones para ello. Era la enésima oportunidad que le daba el técnico francés y la volvió a desaprovechar. No hay dudas de que su cabeza actualmente esta fuera del Real Madrid, a sabiendas de que tendrá que salir en verano. "No sé si Bale está centrado, le tenéis que preguntar a él", dijo acerca de la actitud del galés. Más claro agua. Para rematar, Bale no se subió en el autobús de vuelta del equipo.

El partido no dejó solo señalado a Bale, pero sí al que más. "La culpa es mía por la alineación que puse". Esas palabras salieron también de la boca de Zidane y quizás pasaron más desapercibidas entre el palo a Bale y su enfado por la actitud del equipo, pero son muy significativas. Contra el Rayo, Zidane dio paso a algunos jugadores en los que no cree, jugadores ya sentenciados para la próxima temporada, como Ceballos, Marcos Llorente, Mariano o Bale. Ayer cavaron su tumba.

[Más información: El Real Madrid vota nulo en Vallecas y el Rayo vence para seguir soñando con la permanencia]