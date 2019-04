Zidane enseña la puerta de salida a Bale

Zinedine Zidane se sigue mostrando todo lo claro que puede respecto al futuro de la plantilla, ya que no quiere dar nombres propios. Operación salida y nuevas incorporaciones que fortalezcan una plantilla que venía de ganar las tres últimas ediciones de la Champions League. Precisamente en la final de Kiev el pasado mes de mayo, el designado como mejor jugador del partido ante el Liverpool era Bale.

Fue en aquel partido en el que el extremo galés no solo se reivindicó en el terreno de juego con dos goles, uno de chilena considerado como uno de los más bellos que se han visto en una gran final, sino que también fuera del campo, cuando aseguró ante la atenta mirada de millones de aficionados que quería un rol más importante en el Real Madrid.

Esta oportunidad le llegó en bandeja de plata pocas semanas después, cuando se confirmó el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín. Sin embargo, la temporada 2018/2019 no ha sido sencilla para nadie. Ni para el equipo en general ni para la mayoría de futbolistas en particular. Uno de los más perjudicados ha sido un Gareth Bale que no ha sabido tirar del carro y que en la comparación, ha perdido de forma estrepitosa ante Karim Benzema.

Bale y Benzema celebran un gol Reuters

2.530 minutos, 41 partidos entre todas las competiciones, 14 goles y 6 asistencias son el balance de un futbolista que al final de la campaña anterior pedía, prácticamente, ser el buque insignia del nuevo proyecto. Los 30 goles que ha firmado Benzema en la presente temporada no hacen más que poner de relieve las diferencias entre uno y otro ante el momento más complicado de los últimos años.

Este curso en el que suspende claramente pueden llevarle a abandonar el Real Madrid durante la ventana de transferencias del periodo estival. Aunque si se atiende a lo que ha declarado el agente del futbolista durante este tiempo, todo hace pensar en lo contrario. Jonathan Barnett ha asegurado en varias ocasiones que por la cabeza del extremo galés no pasa la idea de salir del Santiago Bernabéu.

El Real Madrid y Zidane quieren vender

Sin embargo los planes del club blanco van por otro camino. Por la venta del internacional por Gales en verano. Mientras que Zidane ha confirmado a jugadores como Benzema y Varane, no ha hecho lo mismo con Bale en las numerosas ocasiones que le han preguntado por el futuro del de Cardiff. En la última rueda de prensa, previa al partido ante el Rayo Vallecano, el técnico ha dejado varias claves que parecen marcar el camino de salida.

El gesto de Gareth Bale en el Santiago Bernabéu Reuters

Los cinco mensajes de Zidane a Bale

- Nadie le puede decir nada si se quiere ir

- Si a mí me preguntan si quiero jugar más en otro sitio, diría que sí

- Siempre habrá jugadores con menos partidos

- No soy quien para decirle lo que tiene que hacer

- Ahora mismo es jugador del Madrid

Con este panorama y la firme decisión del Real Madrid de vender al jugador, aunque eso sí, no a cualquier precio, Gareth Bale será una de las bajas del equipo merengue para la 2019/2020 después de no haber explotado y haberse colocado entre la élite, como un firme candidato a ganar el Balón de Oro, como se esperaba cuando llegó procedente del Tottenham.

