Rummenigge: "Me gustaría que Xabi Alonso vuelva al Bayern como entrenador"

Xabi Alonso ha tenido un exitoso estreno esta temporada como entrenador. El exfutblista tolosarra dio el salto el pasado verano a los banquillos dentro de la cantera del Real Madrid para ponerse a los mandos del Infantil A. Con sus chicos ha conseguido ganar la Liga y aspira a seguir creciendo dentro de La Fábrica, para algún día dar el salto a los primeros planos.

Su evolución está gustando en el Real Madrid, pero también se le está siguiendo desde Alemania. Así lo ha dado a entender Rummenigge, presidente del Bayern Múnich, club en el que colgó las botas Xabi Alonso dos temporadas atrás. El dirigente de la Junta bávara ha hablado en Bild acerca del que fuera centrocampista de su equipo y del que no se olvida.

"El mejor centrocampista que tuvimos en los últimos años en el mediocampo fue Xabi Alonso. No era el más rápido, pero sí el mejor estratega y el más inteligente que jamás he visto en nuestro mediocampo. Un jugador maravilloso, que habla cuatro idiomas y el alemán con fluidez. Una verdadera personalidad. Me gustaría que regresase un día al Bayern. Un verdadero caballero", dijo acerca de Xabi y su paso por el Bayern.

Infantil A del Real Madrid, campeón de su liga en la 2018/2019

Rummenigge le abre las puertas de par en par de cara al futuro, pero no como directivo: "No, como entrenador. Está formándose como entrenador en España. Dirigirá al parecer al equipo Sub19 del Real Madrid la próxima temporada. Creo que nos tenemos que esforzar para que en algún momento vuelva al Bayern", concluyó.

