El Real Madrid se pone a prueba sin Benzema ante un Rayo que se juega la vida

Segundo partido de la semana para el Rayo Vallecano y el Real Madrid en La Liga. Después de la jornada intersemanal, el Estadio de Vallecas abre sus puertas para el partido correspondiente a la jornada 35 del campeonato doméstico. Mientras los de Paco Jémez vienen de caer goleados por 5-0 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, los blancos empataron a cero en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe.

Mientras el Real Madrid vive cómodamente en la tercera plaza de la tabla, sabedor que estará en la Champions League la próxima temporada; el Rayo Vallecano comenzó la jornada 35 desde el último puesto de la clasificación liguera. Con 28 puntos está a siete del Valladolid, que ocupa la posición 17, el Rayo es el farolillo rojo de Primera División y tiene la obligación de ganar para seguir aspirando a no descender al final de temporada.

Para ello, los franjirrojos no podrán contar con De Tomás. El delantero, cedido por el Real Madrid hasta que acabe la 2018/2019, no jugará ante los de Zinedine Zidane, pese a las presiones realizadas de forma pública en los últimos días para que sí pudiera estar en el Estadio de Vallecas este domingo 28 de abril, marcado por las Elecciones Generales en España.

Tampoco estará el '9' del Real Madrid en el partido. Este mismo sábado el club blanco confirmaba a través de un comunicado oficial que Karim Benzema se había lesionado y sería baja en Vallecas. El delantero francés ha marcado los últimos ocho goles del conjunto merengue en La Liga y ahora habrá que esperar para saber quién coge su testigo, no solo en el aspecto goleador, sino también para tirar del carro.

Karim Benzema celebra su gol al Athletic REUTERS

La ausencia de los dos referentes del ataque marca un duelo que tiene vistas a convertirse en uno de los más importantes en el casting de Zidane. Sin Benzema, el entrenador francés debe decidir quiénes completan el tridente atacante o bien pasar a reforzar el centro del campo, formando con un sistema de 4-4-2. De continuar con su favorito 4-3-3, una de las opciones es apostar por Mariano o bien jugar con la figura del 'falso nueve'.

Vuelve Courtois, Vinicius debe esperar

En la lista de convocados han entrado algunos de los menos habituales desde que volvió Zidane al banquillo madridista. Marcos Llorente, Dani Ceballos o Mariano Díaz han sido incluidos en la convocatoria, no así un Vinicius Júnior que deberá esperar para volver a tener minutos. En entrenador francés no quiere correr con el joven futbolista de 18 años ningún riesgo por lo que ya ha asegurado que hasta el duelo contra el Villarreal no volverá el brasileño.

Thibaut Courtois, en el campo del Santiago Bernabéu. Gtres

El que sí está de vuelta es Thibaut Courtois. El ex del Chelsea apunta al once titular, un hueco que ha sido ocupado desde la destitución de Solari por Keylor Navas, salvo en el encuentro en el que fue de la partida Luca. El belga ha permanecido inmerso en el proceso de recuperación de una lesión durante las últimas semanas y ahora ya está listo para tener su particular estreno a las órdenes de Zizou.

Dejar la portería a cero y demostrar al técnico francés que él debe ser el titular la próxima campaña entra en los planes de Courtois, así como conseguir la victoria ante el Rayo Vallecano, con la que puedes ganar hasta 20 euros por euro apostado. También apuntan a volver al once titular otros jugadores como Vallejo o también Marcelo, Kroos y Modric, que fueron suplentes ante el Getafe el pasado jueves.

Jémez contra la historia ante el Madrid

El entrenador del cuadro rayista ha perdido siempre que se ha enfrentado contra el Real Madrid, tanto como entrenador del equipo de Vallecas -en ocho ocasiones- como durante su etapa en Las Palmas -tan solo un partido-. Desde el año 2000, ninguna victoria para el Rayo ante los blancos. 18 partidos consecutivos sin puntuar ante el equipo merengue y de ellos, ocho con Jémez a los mandos.

Luchar contra la historia, no ganan al conjunto blanco desde el 19 de febrero de 1997, y también contra el infierno del descenso. La derrota frente al Sevilla ha dejado tocados a los franjirrojos, que hacen cuentas para no acabar la jornada siendo un equipo de Segunda División para la 2019/2020. Si caen ante el Madrid y se producen una serie de resultados positivos de los rivales directos por la salvación, el Rayo Vallecano podría descender de forma matemática.

Rayo Vallecano - Real Madrid

Rayo Vallecano: Alberto; Tito, Abdoulaye, Gálvez o Amat, Alex Moreno; Bebé, Medrán, Mario Suárez, Álvaro; Pozo y Di Santo.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Bale y Asensio.

Hora: 20:45 horas. Estadio de Vallecas. beIN LaLiga / EL BERNABÉU

Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité asturiano).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de La Liga, que se disputará en el Estadio de Vallecas (Madrid, España).

