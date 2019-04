Paco Jémez: "Poner en tela de juicio que Zidane ha hecho historia es ser tonto"

Paco Jémez ha concedido una entrevista al diario MARCA en vísperas de su duelo contra el conjunto blanco en el estadio de Vallecas. El técnico rayista se ha referido a la polémica que protagonizó con Zidane hace unos años y lo que supone para el Rayo la visita de un equipo como el Real Madrid.

"Yo nunca he dicho nada de Zidane como entrenador. Nunca he dicho si me parece bueno o malo. Surgió lo que surgió y no tenía nada que ver con su calidad. Él se ha ganado el respeto y ha hecho historia con el Madrid, poner en tela de juicio eso es ser tonto", dijo sobre el técnico francés.

"Que equipos como el Real Madrid vengan a Vallecas es un honor. Es cierto que competimos en desigualdad, pero así funciona esto. Somos un equipo humilde", dice sobre la visita de un 'grande' como el Madrid. "Lo único que nos queda es pelear como bichos para tener una opción de mantenernos. Espero que así se valore lo difícil que fue mantener el equipo durante cinco años seguidos", añade.

El Sevilla consigue la victoria con un Munir que sentencia al Rayo Vallecano Agencia EFE

Las dificultades del Rayo en Primera

Jémez critica la gestión que hace que los equipos 'pobres' no puedan encontrar estabilidad competitiva: "La Liga lo que ha hecho bien ha sido premiar a la gente que invierte y se gasta el dinero que genera. Hacer una plantilla con 15 o 18 millones de euros es saber que vas a sufrir como un puñetero perro. El Rayo nunca ha podido tener presupuestos importantes, por eso va siempre subiendo y bajando", denuncia.

"Lo que queremos todos es que el futuro sea mucho más estable y que sea capaz de quedarse en Primera y no tenga ese sube y baja. Todo es cuestión de la inversión. No critico la inversión del Rayo, que es la que es, pero tenemos que ser conscientes de que con esta inversión la vida del Rayo no va a cambiar", concluye.

