De Ligt juega al despiste con su futuro: media Europa tras sus pasos

El Ajax de Ámsterdam se ha convertido, por méritos propios, en la sensación de la temporada 2018/2019. Futbolistas jóvenes, llamados a liderar una nueva generación, que se encuentran en las agendas de todos los grandes clubes del Viejo Continente. El Barcelona se adelantó al resto firmando a De Jong, pero la joya de la corona holandesa es el central De Ligt.

El nombre del joven defensa ha sido vinculado con el propio Barça, así como también del Real Madrid, el Manchester United o, más recientemente, de la Juventus de Turín. El club azulgrana parece tener ventaja respecto al resto de posibles pretendientes, aunque el propio jugador ha asegurado recientemente que todavía no sabe dónde jugará a partir del próximo verano.

Como capitán del Ajax, De Ligt se mantiene concentrado en lograr los objetivos con el conjunto holandés. Después de eliminar al Real Madrid en los octavos de la Champions League, se impusieron a la Juventus en los cuartos y ahora el objetivo es llegar a la gran final del Wanda Metropolitano, para ello deben superar en semifinales al Tottenham.

De Ligt celebra el pase a semifinales de Champions REUTERS Reuters

El propio futbolista ha jugado con su futuro. "No he hecho una elección todavía así que no tengo ni idea. Solo me enfoco en el final de temporada. Todavía hay mucho por jugar así que primero asegurémonos de cerrar bien esta temporada", ha asegurado uno de los centrales más deseados del momento.

Precio de salida

De Ligt tiene claro que ningún equipo pagará tanto por él como lo que desembolsó el Barcelona por su compañero De Jong: "No creo que me vendan por más dinero que Frenkie. Normalmente pagan más por un centrocampista. Pero no tengo ni idea, eso depende del Ajax. Yo no decido. Frenkie se ha ido por una cantidad razonable así que ya veremos".

