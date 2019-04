Zidane, Hazard y el sueño de Neymar

Neymar se ha vuelto a convertir en protagonista de la actualidad futbolística después de sus últimas declaraciones. Cuando todo apuntaba a que continuaría, al menos, una temporada más en el Paris Saint-Germain, el extremo ha hablado sobre un deseo que no podrá ver cumplido en la Ciudad de la Luz. De poder jugar con un futbolista, Neymar lo tiene claro: elige a Hazard. "Me gustaría jugar con Hazard porque tiene un estilo muy diferente al mío", ha señalado en FOX Sports.

El jugador que cambió Barcelona por París señaló también el motivo de su adiós al Camp Nou: "Fue muy difícil tomar esa decisión. Hasta hubo momentos en los que dudé y planteé no irme. 'No me voy’, me decía. Estuve así unas dos semanas antes de decidir irme a París". Desde ese momento, Neymar ha sido relacionado con el Real Madrid. Incluso antes de su llegada a Can Barça también se habló de la operación, una operación inviable entonces para el marco de transparencia que ha llevado a cabo Florentino Pérez durante sus dos mandatos.

Durante la presente temporada, el nombre del internacional brasileño ha ido sonando con más o menos fuerza para recalar en el Real Madrid, aunque lo que sí parece un secreto de lo más público es que Eden Hazard se convertirá, salvo sorpresa mayúscula, en el nuevo galáctico del club blanco. Por este motivo, estas declaraciones de Neymar han sido vistas ya no como un guiño al belga, sino también al trece veces campeón de Europa.

Hazard, en un partido del Chelsea Reuters

Neymar ha vuelto a ver como el sueño de levantar una nueva Champions League se esfumaba para el PSG. Otra vez cayendo en octavos y otra vez una lesión que le ha apartado de competir en la fase final de la competición continental como el curso pasado. El futbolista de 27 años ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competiciones durante la 2018/2019, llegando a alcanzar la cifra de 1.961 minutos disputados. En este tiempo ha marcado 20 goles y ha repartido 11 asistencias.

Zidane abre las puertas del Real Madrid

El propio Zinedine Zidane ha recogido el guante y ha asegurado que en el Madrid "se cumplen sueños". "Saben que es un club importante y muchos jugadores quieren jugar en este club. Pero veremos lo que pasa con Hazard y Neymar", zanjó después. El entrenador francés ha asegurado que tiene muy claro con qué jugadores cuenta y con quiénes no para el próximo curso, así como el perfil de los futbolistas que quiere que lleguen a lo largo del verano.

Zidane, en rueda de prensa EFE

Zidane quiere a los mejores en su equipo. Después de una temporada en la que el Real Madrid solo ha logrado imponerse en el Mundial de Clubes, los blancos quieren remontar el vuelo y para ello todos saben que son necesarios varios cambios que doten al nuevo proyecto de la calidad y del gol necesarios para recuperar el trono en España y también en Europa.

¿Será una de esas incorporaciones Neymar? Ahí está la duda. Otros futbolistas como Pogba o el propio Hazard han adelantado en la lista de deseos al internacional canarinho. Tal y como publicó EL BERNABÉU, el propio futbolista del Paris Saint-Germain espera la llamada del Real Madrid, ya que quiere regresar a la liga española, abandonando así su plan fallido en el Parque de los Príncipes, donde incluso ha pasado a ser segunda espada por detrás del 'Fenómeno' Mbappé

