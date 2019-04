El Borussia Dortmund cierra la puerta al Madrid: "Jadon Sancho se queda"

El nombre de Jadon Sancho se había colado entre los futuribles del Real Madrid para la próxima temporada. Desde el diario Bild se informaba que Zinedine Zidane le quería para su nuevo proyecto en el club blanco. La noticia no ha pasado desadvertida en Dortmund y Michael Zorc ha salido a escena para acallar los rumores.

El director deportivo del Borussia Dortmund ha asegurado que el ex del Manchester City "se queda". "Sancho se queda. No hemos recibido nada, no esperamos nada y no queremos hacerlo porque seguimos planeando con él", ha afirmado Michael Zorc, quien ha zanjado las especulaciones al apuntar que "nadie necesita informar que Jadon Sancho jugará para el Borussia la próxima temporada".

El futbolista inglés se ha convertido en una de las grandes promesas del Viejo Continente. Nacido en Londres el 25 de marzo del año 2000, Jadon Sancho es uno de los miembros de esa nueva generación que va haciéndose hueco en la élite. Formado en las categorías inferiores de Watford y City, el Borussia Dortmund consiguió su fichaje a cambio de menos de 8 millones de euros.

Jadon Sancho, en el Borussia Dortmund Reuters

En la Bundesliga ha logrado explotar en las filas del cuadro aurinegro. A estas alturas de la temporada 2018/2019, Jadon Sancho suma 12 goles y 19 asistencias en los 40 partidos que ha disputado entre la Bundesliga, la Champions League y la DBF-Pokal. Unos números que habrían provocado que desde el Santiago Bernabéu posasen las miradas en él.

'Se queda'

La ya famosa frase que popularizó Gerard Piqué con Neymar, aunque el brasileño acabase poniendo rumbo al Paris Saint-Germain poco después, es utilizada ahora por muchos profesionales. Con ella es con la que el director deportivo Michael Zorc ha querido mandar un aviso al Real Madrid: Jadon Sancho no se toca.

