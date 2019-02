Los jugadores que pueden decidir El Clásico de Copa

El Benito Villamarín espera a los dos finalistas de la Copa del Rey 2018/2019. El Real Madrid y el Barcelona se juegan el primer billete este miércoles en el Santiago Bernabéu. El segundo se lo disputan entre el Valencia y el Betis. En el primer duelo de estas semifinales hay varios nombres propios que pueden ser los que inclinen la balanza del lado merengue o del lado culé.

Keylor Navas

El portero tico ya sabe lo que es tener delante a futbolistas de la talla de Lionel Messi o Luis Suárez. Keylor Navas ha jugado frente al Barcelona tanto defendiendo el escudo del Levante como el del Real Madrid. La última vez que ha jugado contra los azulgranas fue este mismo mes de febrero en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un choque en el que firmó una notable actuación y tan solo concedió un gol a sus rivales.

Por los guantes del internacional costarricense pasan buena parte de las opciones del equipo merengue en la competición copera. Keylor es conocido como 'el portero de las tres Champions', tiene a la afición madridista de su lado y también cuenta con toda la ambición y las ganas de demostrar que tiene cuerda para rato.

Ter Stegen

El cancerbero alemán es el titular para La Liga y la Champions League, pero una lesión de Cillessen le han abierto las puertas de la Copa del Rey. Ter Stegen es junto a Messi el jugador más importante para el Barça de Ernesto Valverde. Por sus manos pasan las opciones de los culés de estar en el Benito Villamarín y es que en la ida no pudo evitar el gol de Lucas Vázquez, aunque sí se erigió como un particular héroe en el resto del encuentro.

Sergio Ramos, dando órdenes a sus compañeros REUTERS

Sergio Ramos

El gran capitán del Real Madrid es uno de los futbolistas más decisivos, pese a su posición de defensa central. Esta temporada ya ha hecho once goles, en parte gracias al rol asumido como lanzador de penaltis tras la salida de Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos es de capital importancia tanto en la zaga, por razones obvias, pero también en el ataque. El de Camas no tiene complejos en sumarse al ataque cuando las cosas se ponen muy cuesta arriba. Pero, además, también es un gran peligro en las jugadas a balón parado.

Gerard Piqué

Parecido perfil, pero distinto sentimiento. Piqué también puede ser uno de esos jugadores que pueden definir El Clásico. El central de 32 años se motiva de forma especial cuando tiene delante al conjunto blanco y no sería la primera vez que le hace un gol al eterno rival. El polémico defensa catalán se caracteriza, al igual que Ramos, por tener un perfil ofensivo y por sumarse al ataque siempre que la ocasión lo permite. Además, también es muy peligroso en el juego aéreo.

Luka Modric

El Balón de Oro vuelve a mostrar su mejor nivel después de un inicio de temporada irregular. Por las botas del croata pasa El Clásico. Y es que si Luka Modric consigue dominar el juego, las opciones de los culés de conseguir la victoria disminuyen. El centro del campo ha marcado los últimos duelos entre los eternos rivales y es ahí donde el genio de Zadar debe desplegar su versión más sobresaliente para que no se escape la final.

Messi Reuters

Messi

Del último Balón de Oro al ganador de cinco trofeos dorados. Leo Messi es el gran dolor de cabeza de Santiago Solari así como del Real Madrid. El delantero argentino es el mejor futbolista que ha pasado por Can Barça a lo largo de su historia y uno de sus rivales favoritos es, precisamente, el equipo blanco. Messi ya ha tenido noches épicas en el Santiago Bernabéu y tiene entre ceja y ceja dar un golpe en la mesa.

Vinicius Júnior

El joven extremo de 18 años es la revelación de La Liga y la gran sensación del Real Madrid. Vinicius será de la partida. Ya no es noticia que el futbolista brasileño se cuele en un once titular del conjunto merengue, más bien lo es cuando se queda en el banquillo. La ilusión de la familia blanca está puesta en el ex del Flamengo, quien va quemando etapas y apunta cada vez más alto.

Ousmane Dembélé

Otro joven futbolista en el que el Barcelona tiene muchas esperanzas. El club catalán hizo un importante esfuerzo económico el verano de 2017 para el fichaje del futbolista francés y más de un año después se ha hecho con un hueco en el tridente blaugrana al lado de Messi y Luis Suárez. El galo ya ha demostrado que puede ser clave y eso quiere demostrarlo en el Santiago Bernabéu.

Karim Benzema, celebra su gol de penalti al Levante REUTERS

Benzema

El '9' blanco. Karim Benzema es uno de los jugadores a tener en cuenta. El futbolista francés ha renacido durante la 2018/2019. Máximo artillero del Real Madrid. Después de nueve temporadas defendiendo la elástica merengue, en esta décima es cuando más está brillando sin Cristiano a su lado. El delantero ya sabe lo que es marcar al Barça y puede hacer mucho daño tanto por su olfato, como por su calidad dando pases inigualables a sus compañeros.

Luis Suárez

El charrúa ya hizo mucho daño a los merengues en El Clásico liguero de la primera vuelta del campeonato doméstico. Luis Suárez está pasando por una campaña irregular, pero su juego agresivo y también su poder de gol pueden marcar un antes y un después este miércoles.

