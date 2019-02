Theo se confiesa: "Me fui al Madrid porque en el Atleti no me dieron confianza"

Uno de los duelos más atractivos que depara la nueva jornada liguera es el que enfrentará a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid en Anoeta. El conjunto vasco cuenta con la presencia de Theo Hernández, cedido al equipo donostierra por parte del Real Madrid, y quien también sabe cómo es la entidad del equipo rojiblanco por dentro y cómo se las gastan sus futbolistas.

Theo ante el Valladolid Juan Herrero Agencia EFE

En una entrevista para la Cadena COPE de Gipuzcoa, el lateral izquierdo de la Real Sociedad confesó que salir cedido al Alavés se produjo al "no notar la confianza merecida", y ello fue clave a la hora de tomar su decisión. Además ha asegurado "no tener nada que demostrar al Atlético", pues "no respondieron de buena forma" y la decisión final fue "irse al Real Madrid".

Además, en cuanto a las críticas que recibió al marcharse al eterno rival de la capital española, Theo ha asegurado "estar acostumbrado", ya que "con el cambio ya cayeron palos por todos los lados". Así las cosas, el futbolista de la Real Sociedad podrá contar con el respaldo de la afición de Anoeta el próximo domingo para hacer frente a un equipo al que le tiene muchas ganas.

Lo cierto es que las grandes sensaciones de Theo como futbolista se produjeron en las filas del Alavés. Allí cuajó una temporada excepcional que le hizo digno merecedor de vestir la elástica del Real Madrid durante el siguiente curso, pero su suerte en el Santiago Bernabéu no iba a ser la misma, pues nunca llegó a ser titular indiscutible y no terminaba de convencer a un sector de la afición merengue.

Theo Hernández, en el Alavés EFE

El camino para volver

Sin embargo, el joven lateral izquierdo ha vuelto a salir cedido a la Real Sociedad para recuperar esa confianza perdida y demostrar que puede volver al club blanco en un futuro no muy lejano. Por delante tiene un compromiso de gran calibre y con muy amplias expectativas, donde el morbo especial lo pondrá el Atlético de Madrid, siendo el club que no le permitió explotar como le hubiese gustado su enorme potencial.

[Más información: El agente de Palacios lo tiene claro: "Confío que en junio vaya a Madrid"]