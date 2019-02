Rooney, sobre Modric: "No lo captas con los ojos, hasta que juegas con él"

Wayne Rooney está disfrutando del final de su carrera en el fútbol norteamericano, el pasado mes de julio decidía dejar el Everton e ir al D.C. United donde ha mostrado un nivel muy alto, en 21 partidos disputados ha conseguido anotar 12 goles y llevar a su equipo hasta la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este donde perdió con el Columbus Crew en penaltis.

El inglés se encuentra esperando al comienzo de una nueva temporada de la MLS, que será el próximo 2 de marzo, y ha aprovechado para conceder una entrevista a DAZN, en la que ha valorado el último Balón de Oro y a su ganador, Luka Modric.

"Creo que pasando es excelente, por la forma en la que mueve la pelota" comenzaba Rooney. "Al principio no lo captas con los ojos, pero cuando juegas contra él, es como si se deslizara sobre los jugadores. Es un jugador fantástico, ha tenido una gran carrera, no creo que sea el mejor jugador del mundo, pero ¿en términos de año es merecedor del premio? Por supuesto que lo es. Tuvo un gran año con el Real Madrid y obviamente tuvo una gran carrera como capitán con Croacia", continuaba el inglés.

Luka Modric, Balón de Oro

Aunque a la hora de elegir un ganador, el ex del United opta por uno de sus compañeros en Manchester: "Creo que si hubiera votado por un jugador, habría votado por Cristiano Ronaldo este año, pero sin quitarle nada a Luka Modric. Lo ganó, así que se lo merece".

"Modric no era un jugador a temer"

Rooney aprovechó para valorar lo que fueron los enfrentamientos ante el mediocentro croata cuando este jugaba para el Tottenham: "No era el típico centrocampista que antes del partido uno pensaría: 'oh no, estamos jugando contra Luka Modric'. No es como un jugador al estilo de Patrick Vieira o Roy Keane donde está al mando, es un tipo diferente de jugador. Pero tiene una gran habilidad, un fantástico pase y un genial disparo con ambos pies. Como dije antes, toma la pelota y se desliza, crea oportunidades; por lo que es un jugador fantástico".

