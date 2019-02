Rivaldo: "Aconsejaría a Solari que apostara por Bale en El Clásico"

El exfutbolista del Barcelona, Rivaldo ha hablado sobre la situación que atraviesa Gareth Bale en el Real Madrid y su opinión para el próximo Clásico de Copa del Rey correspondiente a la vuelta de semifinales.

El futbolista comenzó deshaciéndose en elogios hacía el jugador del equipo blanco, y rechazando la polémica que ha surgido en cuanto a su compañerismo por la celebración de su gol ante el Levante: "No creo que Bale sea un mal compañero o mala persona, como he leído. Creo que su valor ya está demostrado, como en la final de la Champions League el año pasado, ¿vieron ese gol? Los jugadores son humanos y a veces no pueden ocultar sus sentimientos. Hasta me atrevería a aconsejar a Solari que apueste por él y lo ponga de inicio. Seguro que Bale ayudaría al Real a ganar y a pasar a la final".

Como exfutbolista Rivaldo entiende el cabreo por el que atraviesa el galés con su situación en el Real Madrid: "Es lógico que esté insatisfecho en una situación como la que está pasando -ser suplente-. Es un jugador de grandes partidos, y claro, últimamente sale casi siempre del banco, y aún así marca. Es normal que no esté satisfecho".

Bale marca de penalti al Levante REUTERS

Todo queda en manos de Solari

Ya solo queda esperar al miércoles para saber si finalmente Bale será de la partida o lo serán Vinicius y Lucas como han hecho en los últimos encuentros. La labor del galés partiendo desde el banquillo en las últimas semanas está siendo excelente.

En el último partido de Liga, salió en el minuto 74 por Karim Benzema y cuatro minutos más tarde transformó el penalti que dio la victoria final al Real Madrid por 1 a 2. Hizo lo propio en el derbi ante el Atlético de Madrid cuando saliendo desde el banco consiguió el definitivo 1 a 3 tras un gran gol. En el caso de no ser titular en El Clásico, el galés contará con minutos en la segunda parte para intentar ayudar a conseguir la clasificación para la final de Copa.

