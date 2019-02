El Real Madrid llega a El Clásico con todos salvo Marcos Llorente

El Real Madrid completó este martes el entrenamiento previo a El Clásico. Los de Solari buscan un billete para la final de la Copa del Rey y afrontarán la visita del Barcelona con todo el grupo disponible, salvo Marcos Llorente que sigue con su proceso de recuperación.

El conjunto blanco se jugará el próximo miércoles el pase a la final del torneo del KO en el Santiago Bernabéu después del 1-1 de la ida en el Camp Nou. Es el segundo entrenamiento de una semana especialmente importante, en la que hay dos Clásicos, ambos cruciales, ya que en el del sábado los merengues se juegan seguir vivos en La Liga.

El técnico argentino cuenta con todos disponibles a excepción del ex del Alavés, que después de lesionarse en la ida de las semifinales de al Copa del Rey, no ha conseguido recuperarse a tiempo para esta semana crucial y sigue trabajando para regresar lo antes posible a los terrenos de juego, ya que no está teniendo suerte debido a que en su mejor momento, ha caído dos veces lesionado.

Dos semanas cruciales

Al maratón de clásicos de esta semana se une que el próximo martes se juega la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Ajax con un resultado favorable por el 1-2 de la ida, pero que por juego y sensaciones no dejó satisfechos a los blancos, que no se fían del conjunto holandés.