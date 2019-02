Mourinho: "Mi próximo club será uno que me dé lo que tenía en el Inter"

Desde su destitución del banquillo del Manchester United, José Mourinho se encuentra sin equipo. El técnico luso vivió una mala racha con los red devils y finalmente fue despedido del banquillo de Old Trafford. Después de relacionarle con varios equipos, entre ellos el Real Madrid, el técnico ha hablado sobre su futuro, siendo muy tajante con las posibilidades de tenerle en el banquillo.

"Si es un club sin ambición, no he iré. Ya me he negado porque quiero fútbol y alto nivel y tengo grandes ambiciones. Este es mi segundo criterio. El primer es tener una estructura de empatía. Quiero trabajar con personas que tengan las mismas ideas, es algo fundamental. Quiero gente a la que amo. Eso es lo que tenía en el Inter de Milán. Hay clubes así".

"Ahora tienes una generación de jugadores que no son solo jugadores, sino un paquete completo. Tienes al jugador, la familia, el agente, la comitiva, el jefe de comunicación. A veces incluso tienes a los médicos personales del jugador y en algunos casos tienes lo que ellos llaman su entrenador personal. Cuando tienes a un jugador a tus órdenes, tienes todas estas cosas. Y si no hay empatía en la estructura del club, las contradicciones son tan numerosas que es muy difícil trabajar".