Los motivos de Solari para confiar en Bale en El Clásico

La polémica ha rodeado a Gareth Bale antes de El Clásico. El sonado enfado del galés ante el Levante ha copado todas las portadas, pero no por ello ha perdido su oportunidad de jugar contra el Barcelona este miércoles, de hecho, tiene grandes opciones de partir en el once de inicio. Ese era el plan de Solari y los acontecimientos no le habrían hecho cambiar de idea.

Las razones para apostar por la titularidad de Bale

Las críticas le han sentado mal y la situación en la que se encuentra solo han hecho incrementar su enfado. Bale se ha hartado y, más o menos acertado, así lo ha mostrado en sus últimas apariciones. Sin embargo, Solari le ha sabido ver el lado positivo a esto y es el hambre que tiene el futbolista de dar un golpe sobre la mesa y acallar todas las críticas que ha recibido, muchas de ellas injustas y desmedidas.

En los últimos partidos se ha visto un Bale desbocado. Será fruto de su enfado, pero le ha metido actitud a su fútbol, lo que muchos le han reclamado en estos años que lleva de blanco. Contra el Levante salió a comerse el campo y marcó, igual que en el derbi. Bale está herido, sí, pero eso le hace más peligroso.

Gareth Bale, en un partido del Real Madrid Reuters

Además, nadie olvida lo crucial que ha sido Bale durante todos estos años en partidos importantes. Lo fue en el último derbi, sin ir más lejos, pero también en el pasado Mundial de Clubes y en la final de Kiev. En La Decimotercera, no hay que olvidar que también llegaba con el orgullo dolido (segunda final de Champions seguida en el banquillo, su futuro en el aire...) y se reivindicó con dos goles, una chilena para la historia de la competición.

Solari también sabe a lo que se enfrenta y es que el Barcelona suele marcar en el Santiago Bernabéu. Un Clásico es pura adrenalina y es rara la ocasión en la que uno de los equipos se queda sin marcar. Ya ocurrió en la ida, que terminó 1-1 -resultado que favorece al Madrid-, pero en la vuelta hay que marcar y Bale aporta mucha pólvora al ataque blanco. Y que nadie se olvide del factor moral y el mal recuerdo que supone para el Barça volver a verse las caras contra el galés en Copa, por aquella final de 2014 en Mestalla.

Santi Solari, dando órdenes a los jugadores del Real Madrid desde la banda REUTERS

La duda de Solari: Lucas Vázquez

Solo una duda asalta a Solari en las horas previas al partido. Si Bale juega de inicio, lo hará entrando en la banda derecha, la cual en la ida de la eliminatoria y contra el Levante fue de Lucas Vázquez. El gallego sería protagonista en el Camp Nou, siendo el encargado de anotar el tempranero gol madridista y también por el trabajo que realizó desde el comienzo hasta que fue sustituido en los compases finales del choque.

Lucas aporta un equilibrio que el equipo no tiene con Bale. Las funciones del galés están más enfocadas hacia el área contraria, mientras que el canterano trabajó mucho más en los aspectos defensivos. Su ayuda en la banda de Carvajal es inestimable y un factor clave para frenar el avance de Jordi Alba, uno de los grandes focos del peligro culé. Está en un buen momento y eso hace dudar a Solari, al que el enfado de Gareth Bale no ha hecho cambiar en su parecer. Eso sí, como juegue Bale, como todo apunta, deberá arreglar el estropicio contra el Barcelona.

