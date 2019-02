Kroos: "Espero estar en el Real Madrid mucho tiempo y ayudar a los jóvenes"

Semana atípica la que van a vivir los dos grandes del fútbol español. Este miércoles, Real Madrid y Barcelona se ven las caras en el Santiago Bernabéu. Después del 1-1 del duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey, uno de los dos equipos conseguirá el billete para la final del Benito Villamarín. Tres días más tarde, el sábado 2 de marzo, los eternos rivales se volverán a enfrentar en la jornada 26 de La Liga.

Sobre estos especiales partidos ha hablado Toni Kroos, en declaraciones para la web de LaLiga. "Llevo aquí cuatro años y medio y he disputado muchos Clásicos. El ambiente siempre es especial. Incluso los días antes también se nota en la preparación, con los aficionados… Hay mucha emoción. Es especial porque es una gran batalla contra un gran equipo. Eso lo hace especial", ha comenzado diciendo el centrocampista.

El internacional por Alemania ha señalado que "se enfrentan los dos mejores equipos del mundo". "En el vestuario se siente que es un partido único para todos los jugadores por su historia. Ha habido muchos partidos locos entre los dos equipos y la emoción es un poco mayor que en los otros encuentros. Es una gran cita. Nos conocemos muy bien. El Barcelona es un equipo muy difícil de defender porque tiene mucha calidad en todas las posiciones", ha asegurado el '8' merengue.

Ambos duelos se celebran en el Santiago Bernabéu, donde dice el propio Kroos que jugar allí "es especial". "A veces es difícil explicarlo porque todos los partidos del Real Madrid son únicos. Todos los encuentros en nuestro estadio son especiales, pero estos partidos contra el Barcelona aún más", ha confesado el jugador blanco.

Toni Kroos, lamentándose por una ocasión perdida REUTERS

"No importa a qué rival nos enfrentemos si tienes el control del centro del campo tanto en defensa como en ataque. Pero, por supuesto, hay muchas posiciones y todos los jugadores deciden partidos con sus cualidades individuales. El centro del campo es una posición vital para controlar más el partido y, en definitiva, para ganarlo", ha apuntado sobre la posición en la que él despliega su fútbol.

Nervios de acero

Como bueno alemán, a Toni Kroos no le suelen subir las pulsaciones fácilmente. "No suelo estar nervioso por este tipo de partidos porque he jugado muchos así en mi carrera. He tenido la suerte de ganar muchos títulos, así que no me presiono pensando en si ganaremos o perderemos. Simplemente espero con ganas este tipo de partidos. Los disfruto y saco lo mejor de mí. Va en mi carácter y confío en mis cualidades", ha apuntado antes de los Clásicos.

Relación con los más jóvenes

El centrocampista germano es uno de los veteranos de la plantilla a sus 29 años. Kroos ha comentado que "los jóvenes pueden admirarte por las cosas buenas que has hecho". Pero, además, confía seguir en el Real Madrid "mucho tiempo" para "poder ayudarles".

"En el medio del campo tenemos un gran talento. Los jóvenes están jugando más minutos, también porque el entrenador cree en ellos. Es una buena decisión porque es la única manera de que puedan mejorar. Lo están haciendo bien y es normal que jueguen partidos grandes. Es la evolución de cada jugador. Si no juegas, no mejoras y está temporada todos están teniendo sus minutos. Son jugadores con gran talento como Valverde, Reguilón… Será emocionante ver cómo evolucionan", ha comentado.

Relación con Luka Modric

Si hay una relación que se afianza con el tiempo en la casa blanca es la de Modric y Kroos. El alemán ha afirmado que le "divierte mucho jugar con él" y que, además lo hacen "muy bien". A esta ecuación se suma Casemiro, de quien dice que es "muy importante" para ellos, ya que "la mezcla" de los tres es "buena" y, más importante aún, que es "buena para el equipo".

Solari y Lopetegui

"Lo bueno es que el entrenador conoce las cosas que pasan en el campo a este nivel. Sabe cómo nos sentimos y nos puede ayudar un poco más porque ha pasado por las mismas situaciones en su carrera como jugador. Que haya sido jugador siempre ayuda", ha comentado sobre Santiago Hernán Solari.

Santiago Solari, durante el partido frente al Ajax REUTERS

"Tenemos que ir paso a paso y seguir mejorando. El comienzo de la temporada fue duro. Veníamos de muchos éxitos en las temporadas pasadas, muchos jugadores disputaron el Mundial y se incorporaron más tarde. Fue desafortunado también por lo de Lopetegui. Creo que él hizo un gran trabajo pero no tuvo suerte y si no tienes resultados no es bueno para el club. Todos hemos mejorado durante el último mes y ahora tenemos la oportunidad de luchar por los títulos. Eso es una buena señal", ha finalizado diciendo sobre el inicio de curso con Julen Lopetegui a los mandos.

[Más información: Horario internacional y dónde ver El Clásico]