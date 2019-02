Benito Floro, sobre Bale: "Desde abajo no se educa bien a las figuras"

El Clásico está al caer y la Copa del Rey conocerá este miércoles uno de sus dos finalistas. Con motivo del partido, el exentrenador del conjunto blanco Benito Floro ha pasado por A Diario de Radio MARCA para analizar la situación del Real Madrid y del Barcelona antes del esperado choque.

Benito Floro recordó la Copa que levantó en su día con el blanco blanco: "La Copa del Rey que ganamos tenía un equipo genial, creo recordar que el único once con todos españoles que ha conseguido un título con el Real Madrid". Sobre el partido espera un choque igualado: "Los dos equipos se conocen muy bien y no habrá sorpresas en cuanto a quién juegue, todos tienen potencial".

También habló de Vinicius y su aterrizaje estelar en el Madrid. "Acaba de llegar y tener la titularidad. Hay cosas que hay que cambiar bajo mi criterio, no debe estar rodeado de compañeros en su zona, Benzema debe jugar más lejos", dice quitándole presión.

Bale ha protagonizado la polémica en los últimos días y Floro ha hablado sobre su actitud y cómo acabar con su enfado: "No es fácil, desde abajo no se educa bien a las figuras, los que pueden solucionar esto son los tres o cuatro líderes del vestuario".

También se refirió al marcaje a realizar sobre Messi: "Es un ejemplo de futbolista, pero siendo tan determinante no entiendo por qué no se le hace un marcaje más sensato". Por último, mostró su preocupación por el VAR: "Que esté cometiendo tantas dudas me preocupa. Si se ven las cosas claras no hay que dudar", concluyó.