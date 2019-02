Batistuta: "Me hubiera aburrido si hubiese fichado por el Madrid"

Gabriel Batistuta es uno de los mejores futbolistas argentinos de todos los tiempos, su olfato para el gol era envidiable, aunque siempre sorprendió que nunca diera el salto a las grandes potencias del fútbol europeo.

Tras pasar por la cantera de Newell's, fichó por River Plate para solo un año más tarde firmar por el eterno rival. Desde Boca decidió dar el salto a Europa, lo hizo a la Fiorentina, en la que pasó la mayor parte de su carrera, para irse después a la Roma y al Inter, antes de terminar su aventura futbolística en Catar.

Sobre la razón por la que nunca fue a un equipo más grande ha querido hablar en el America Business Forum: "Nunca me gustó ser el líder del plantel, porque cuando te convertís en el líder pasas a ser el máximo responsable de las victorias y las derrotas. Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figura buscada por el Real Madrid, el Manchester o el Milan, pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia".

Además 'Batigol' aseguró sobre el equipo blanco que: "Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir. Lo mismo me iba a pasar en el Milan".

Para terminar dejó una reflexión y mostró su amor por la Fiorentina: "Me siento un ganador, aunque no haya conseguido ningún trofeo. Soy un ganador porque dejé todo y conseguí que la Fiorentina pelee contra los poderosos...".

Batistuta con la selección argentina EFE

Un goleador de otra época

Si hay una palabra que sea sinónimo de Batistuta esa es el gol, a lo largo de su carrera los consiguió de todos los tipos y colores, precisamente en Florencia fue donde más destacó. Con la camiseta viola consiguió 203 goles en 331 encuentros.

Además fue un referente en la selección argentina de final de siglo XX, con el combinado nacional jugó 77 partidos, donde logró 54 goles, ayudando a su país a levantar dos Copas América y una Confederaciones.

