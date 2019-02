Asensio da la clave: "El equipo tiene que estar unido y remar todos a una"

El próximo miércoles 27 de febrero, Real Madrid y FC Barcelona jugarán la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que definirá al primer finalista de esta competición y puede ser un golpe crítico para el máximo rival. Ambos equipos esperan llevarse el título y todo pasa por el partido en el Santiago Bernabéu, después del 1-1 en el Camp Nou, que dejaba la eliminatoria totalmente abierta.

El Real Madrid llega en un buen estado de forma y ha dejado atrás los fantasmas del inicio de temporada y las primeras semanas del 2019. El equipo se ha recompuesto, ha encontrado la mejor versión de jugadores tan importantes como Benzema o Sergio Ramos y los más jóvenes están luchando por hacerse un hueco en el once.

Marco Asensio, en unas declaraciones para Codere, habló sobre como llega el equipo a la semana de los Clásicos. El futbolista ha contado con menos minutos desde su lesión, pero su trabajo y su buen juego le están ofreciendo la oportunidad de disputar más minutos en una plantilla repleta de estrellas.

Marco Asensio controla el balón junto a un jugador del Girona REUTERS

Asensio apuesta por la unidad como la formula de la victoria

El mallorquín habló sobre el ambiente que espera el equipo en el Santiago Bernabéu y manifestó sus ganas de ganar este título, siendo el único que no ha ganado desde su llegada al club blanco: "Tenemos que salir muy fuertes en los primeros minutos, con el apoyo de nuestra afición. En casa iremos a por todas e intentar ganar el partido desde el primer momento. La Copa es el único trofeo que me queda por ganar con el Madrid, me hace especial ilusión".

Asensio pidió la unidad de la plantilla para el momento más importante para el equipo, un mes en el que las tres competiciones están en juego: "Sabemos que es un momento muy importante para nosotros y ahora es cuando nos jugamos todo en las competiciones en las que estamos. El equipo tiene que estar unido y remar todos a una y seguro que así salen los resultados como en años anteriores".

El futbolista del Real Madrid comentó sus inicios en el mundo del fútbol y como su padre le ayudó a llegar tan alto: "La pasión por el fútbol me viene de mi padre que siempre ha jugado y desde pequeño siempre me ha animado a jugar, cuando era un niño me regalaron un balón y ahí empecé a dar patadas al balón".

