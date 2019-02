Asensio, una amenaza para el Barcelona: quiere El Clásico y la Copa

El Real Madrid se enfrenta a una semana de locura en la que se juegan parte de la temporada. Primero llega El Clásico de la Copa del Rey, en la que los blancos se juegan el ser o no ser en la competición después del 1-1 de la ida en el Camp Nou. Después viene el segundo duelo frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 26 de La Liga. Tras esto, regresa la Champions League con el choque contra el Ajax de Ámsterdam de la vuelta de los octavos de final.

Estos duelos entre Real Madrid y Barcelona paralizan medio planeta. Unos partidos que todos los futbolistas quieren jugar. Pero solo 22 serán los elegidos para salir desde el inicio, además de los tres revulsivos de cada uno de los bandos. Uno de los jugadores blancos que tiene muchas opciones de jugar ante el eterno rival, ya sea como titular o suplente es Marco Asensio. El internacional español no ha saboreado las mieles de la titularidad con regularidad en las últimas semanas, pero continúa siendo una de las piezas que más en cuenta tiene Solari.

Asensio fue una de las grandes apuestas de Florentino Pérez. La política de fichajes que ha renovado al club, a lo largo de los últimos años, ha tenido como protagonistas a jugadores jóvenes y de mucho talento. Ahí es donde encaja a la perfección el balear, quien fue fichado a cambio de tan solo 3,5 millones de euros después de comenzar a despuntar en las filas del Mallorca.

Marco Asensio

Antes de obtener un hueco de pleno derecho en la plantilla del primer equipo merengue, Marco Asensio militó durante una campaña en el Espanyol en calidad de cedido. Tras una sobresaliente temporada en el conjunto catalán, el futbolista aterrizó en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, el '20' blanco ha ganado tres Mundiales de Clubes, dos Champions League, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España.

Asensio y la Copa del Rey

Tan solo una competición se le ha resistido al mallorquín desde entonces, la Copa del Rey. Esta se ha convertido en la particular 'espinita' del jugador, quien ya ha reconocido que le hace "especial ilusión" ganar la Copa porque "es el único trofeo" que le queda por "ganar con el Real Madrid". Toda una declaración de intenciones y que sirve, a su vez, como claro aviso al Barcelona.

A lo largo de la temporada 2018/2019, Marco Asensio se ha mostrado especialmente certero en la competición copera. Ha disputado cuatro de los siete partidos que ha jugado el Real Madrid en la Copa del Rey el presente curso. En estos encuentros, el futbolista ha marcado tres goles y ha repartido una asistencia. Estas tres dianas llegaron en la eliminatoria frente al Melilla, así como el pase de gol.

Marco Asensio y el defensa Álvaro Odriozola, festejan el gol del primero ante el Melilla EFE

El Barça ya sabe quién es Marco Asensio

El internacional español ya sabe lo que es marcar al Barcelona. Se ha enfrentado a los culés en cinco ocasiones y, en total, ha visto puerta dos veces y ha dado dos pases de gol a sus compañeros. Especialmente productivas fueron sus actuaciones en la Supercopa de España de la pasada temporada. Asensio no solo fue un dolor de cabeza en el Camp Nou, sino que también lo fue en el Santiago Bernabéu al conseguir marcar en ambos campos.

Ahora, pese a que no apunta a titular, Marco quiere continuar siendo una particular pesadilla para el eterno rival. El '20' quiere la Copa del Rey. Quiere que este sea su año y es que los blancos no ganan esta competición desde la 2013/2014, con Carlo Ancelotti en el banquillo.

[Más información: Asensio: "El equipo tiene que estar unido y remar todos a una"]