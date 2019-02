La tensa discusión entre Cassano y Wanda Nara por la situación de Icardi

La situación de Mauro Icardi en el Inter Milán sigue trayendo cola. El delantero argentino se encuentra apartado del resto de sus compañeros, y suma ya cuatro partidos sin ir convocado. Algo que el club italiano alude a una supuesta lesión -más concretamente, una inflamación-, pero que, con el futuro de su jugador en duda, no hace sino acrecentar los rumores.

Por si fuera poco, la entidad neroazzurri decidió recientemente retirarle la capitanía para otorgársela a Samir Handanovic, portero titular del equipo. Toda esta tensión se pudo ver manifiestamente en el plató del programa Tiki-taka, una tertulia de la cadena italiana Sport Mediaset a la que acudieron Wanda Nara, esposa y representante de Icardi, y Antonio Cassano, exfutbolista que llegó a disputar 39 partidos con el Inter en la temporada 2012/2013.

Tensa discusión

El exatacante italiano, que también pasó por el Real Madrid, comenzó su intervención explicando a Wanda que "el deber de su marido es servir al Inter, seamos claros. Los rumores no valen. Quien marca gol, gana los partidos. Debe buscar la manera de aclarar sus problemas en el vestuario. Yo he generado muchos problemas, es una sugerencia".

Icardi y Spalletti Reuters

Esto hizo estallar a la modelo argentina, que le replicó de la siguiente forma: "Basta ya de tonterías. Todos hablan de esto. Todos los días va al vestuario. ¿Dónde vas a recuperarte? Al vestuario". Cassano continuó explicando que Icardi debe disculparse "si ha cometido un error y arreglar la situación al menos hasta junio. De otra manera no habrá vuelta atrás. Que se disculpe con los jugadores, con sus compañeros..."

"Pero, ¿qué pasó? No hizo nada", le cortó Wanda, a lo que Cassano respondió que él no sabe "qué pasó. No sé por qué está siempre fuera. Y lo digo como interista". La mujer volvió a espetarle que él no entiende "que pasa y yo sí lo sé", mientras que el exfutbolista continuó: "Yo no lo sé. Como fan, quiero un acuerdo en el vestuario, con quien haya tenido problemas. Con Spalleti, con los jugadores, con quién los haya tenido. No queremos saberlo, pero que hasta junio los resuelva para ir de la mano".

