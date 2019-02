El jefe de prensa de Simeone da 'me gusta' a un tuit que desea la muerte de Dani Carvajal

La rivalidad futbolística no debería superar ciertos límites. Más allá de lo que pueda suceder en el campo, o incluso en las redes sociales, la frontera entre el fútbol y la vida humana parece algo que queda fuera de toda duda, por eso destaca la actuación del jefe de prensa de Diego Pablo Simeone.

Después del intercambio de tweets entre el Atlético de Madrid y Dani Carvajal después de la victoria del Real Madrid al Levante, gran parte de la afición colchonera ha aprovechado para cargar contra el futbolista blanco. Entre los mensajes hay diversos insultos, descalificaciones e incluso alguno que le desea lo peor al madridista y entre ellos, destaca uno al que José Luis Pasqués, jefe de prensa del 'Cholo' Simeone, ha dado 'me gusta'.

"He buscado documentales con la palabra 'corazón' y me sale esto. Espero que en la segunda temporada el protagonista no acabe vivo", reza el tuit al que ha dado 'me gusta' el jefe de prensa de Diego Pablo Simeone. En el mensaje se encuentra un titular de prensa de la pasada temporada, cuando Dani Carvajal sufrió una dolencia cardíaca que lo tuvo apartado de los terrenos de juego.

Su respuesta al Atlético, el origen de la ira

La polémica comenzó cuando concluyó el Levante - Real Madrid, que ganaron los hombres de Solari gracias a dos goles desde el punto de penalti. Tiempo después, el Atlético de Madrid escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dejaban 'un recado' a sus máximos rivales aprovechando una referencia cinematográfica, al ser el día en el que se entregaban los premios Oscars.

Fue entonces cuando el canterano del Real Madrid no quiso quedarse atrás y respondió, recordando al Atlético los documentales hechos por el equipo blanco para conmemorar sus victorias en ambas finales de Champions League ante sus máximos rivales. A partir de ahí, multitud de seguidores del equipo colchonero han aprovechado para criticar al jugador madridista, tanto por estas palabras como por sus declaraciones a pie de campo acerca del penalti cometido por el Levante sobre Casemiro.

