El 'Never, never, never' de los Neymar

Neymar Júnior siempre es noticia. Pese a estar lesionado y no brillar en los terrenos de juego, el jugador sigue estando en boca de todos. Sus idas y venidas a Barcelona o Brasil para recuperarse y, sobre todo, qué ocurrirá con su futuro hace que corran ríos de tinta. En los últimos días ha sido esto último lo que ha provocado que el futbolista haya vuelto a copar la actualidad futbolística.

Primero fue Nasser Al-Khelaifi el que salió a la palestra para hablar sobre el futuro de la gran apuesta de su proyecto. En el verano del año 2017, el PSG se hizo con los servicios de Neymar después de pagar la cláusula de rescisión del extremo. Los 222 millones de euros en los que esta estaba fijada. Desde entonces se ha especulado con una posible salida del jugador de París.

El presidente del equipo francés dejó claro en Le Parisien y también en ESPN que ni Neymar ni Kylian Mbappé están en venta. "No es 100 por cien, es el 2.000 por cien. Se quedarán en París. Muchos medios, especialmente en Francia, afirman que tendríamos que vender a Neymar o Kylian. Quiero confirma que ambos se quedarán aquí", aseguraba entonces Al-Khelaifi.

Neymar y Mbappé aplauden a las gradas tras un partido Reuters

Sobre el brasileño, además, comentaba que "está muy contento aquí con el PSG y estamos muy, muy contentos con él. Neymar ha agregado un valor increíble al club, tanto dentro como fuera del campo". También ha hablado el jeque con medios españoles, afirmando que "ni el Real Madrid ni ningún otro club del mundo no hace falta que nos llame por Neymar".

Al-Khelaifi señala que son conscientes que en el Real Madrid saben que el internacional canarinho continuará en el Paris Saint-Germain y presume de la relación con los Neymar. "Tenemos una relación fantástica con Neymar y con su padre y está construida para que dure mucho tiempo", decía el dirigente, lanzando así un guante que no ha tardado en recoger el patriarca de la familia.

Se quedan

Después de ver cómo públicamente Nasser Al-Khelaifi los mimaba para que continúen en El Parque de los Príncipes, ha sido Neymar Senior el que ha querido cerrar las puertas de salida ante los numerosos rumores que no dejan de salir a la luz. "Ney no irá al Real Madrid", aseguraba el padre del jugador. Una declaración de lo más contundente, pero que suena también a aquel famoso 'never, never, never' del culebrón protagonizado por David Beckham en su día.

Neymar Jr. (PSG) E. E.

La cuenta atrás para que dé comienzo el mercado estival ya ha comenzado y el padre de Neymar comienza a acaparar los focos, sabedor de que su hijo es uno de los más cotizados en el actual panorama. En los últimos meses se le ha relacionado con clubes como el Real Madrid o el Barcelona y por eso el patriarca del clan juega sus cartas para acabar siendo ellos los que ganen la partida.

La postura del Real Madrid

Desde el Santiago Bernabéu se planea una pequeña revolución de la plantilla durante el próximo verano. Una revolución en la que la llegada de uno o dos galácticos está marcada en rojo como gran objetivo. Neymar Júnior siempre ha sido vinculado con el club blanco, incluso cuando aún jugaba en su Brasil natal, pero las aspiraciones económicas y algún punto sombrío en la negociación provocaros que Florentino Pérez decidiese que era mejor no ficharle y continuar con el ecosistema impoluto de la entidad.

El Real Madrid solo irá a por Neymar el próximo verano si es el propio Paris Saint-Germain el que le abre la puerta al jugador. Las relaciones entre ambos clubes son muy buenas, por lo que ante una posible venta, en el conjunto merengue serán conocedores de ello y entonces dará inicio la estrategia para cerrar la operación.

