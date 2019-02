Nacho, expulsado por doble amarilla: se pierde El Clásico y no cumplirá ciclo

El Real Madrid llegaba a Valencia este domingo con dos apercibidos de sanción: Casemiro y Nacho Fernández. El central ha sido el primero en ver la amarilla en el partido contra el Levante. En el minuto 86, vio la segunda tarjeta amarilla, e Iglesias Villanueva expulsó al madridista. Así, el canterano es baja segura frente al Barcelona en El Clásico de La Liga del próximo sábado 2 de marzo (20:45 horas), al tener que cumplir la sanción por ver la tarjeta roja. Al producirse este hecho, no cumple el ciclo de tarjetas y se mantiene con cuatro amarillas.

Nacho ve la tarjeta amarilla ante el Levante

En el minuto 28 del encuentro, Nacho recibía su quinta amarilla y se confirmaban los temores del conjunto blanco: se perderá El Clásico. El madrileño hacía falta a Morales mientras se dirigía a la portería de Courtois y se disponía a tirar. El árbitro no se lo pensó dos veces a la hora de sacar la cartulina y los problemas se agudizaron cuando en el 86 veía la segunda, con lo que no se limpia su registro de tarjetas amarillas. Esto supone un problema para Solari en forma de sanción, ya que no podrá alinear al canterano en el próximo Clásico.

El técnico argentino no podrá contar con el canterano pero recuperará a uno de sus jugadores imprescindible, Sergio Ramos. El sevillano no pudo estar disponible en el partido ante el Levante, pero no se perderá el encuentro ante el Barcelona y por el momento, parece ser que compartirá eje de la defensa con Varane.

Dos choques decisivos en los próximos días

El Real Madrid tendrá dos citas importantes en los próximos días y ambos frente al Barcelona. La primera de ellas será el próximo miércoles 27 de febrero cuando disputarán la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, con un 1-1 en el primer partido de la eliminatoria. Y por otra parte, el equipo merengue recibirá al conjunto azulgrana en la competición liguera con el objetivo de recortar puntos en la clasificación. Dos choques en los que tendrá que darlo todo si quiere conseguir un hueco en la final de la competición copera y no retirarse de la lucha por La Liga.

