Mourinho: "Hazard tiene talento y personalidad para jugar en el Real Madrid"

José Mourinho se convirtió en el fichaje estrella de la cadena DAZN como comentarista de distintos partidos de fútbol. El entrenador portugués se encuentra sin equipo desde que el Manchester United decidiese prescindir de sus servicios antes de final de año.

Durante la retransmisión del Chelsea - Manchester City de la Carabao Cup, el luso ha vuelto a dejar varias perlas sobre el panorama actual y también ha dejado patente sus grandes conocimientos sobre este deporte.

Una de las cuestiones que más interés despierta en torno a la figura de The Special One es cuándo volverá a sentarse en un banquillo. El propio técnico portugués ha señalado que lo hará pronto. "En esta etapa de mi vida prefiero hablar de lo que hacen los otros y no de lo que me gusta a mí, espero que esta etapa sea corta y volver a entrenar en junio", ha revelado Mourinho.

¿Cuándo espera volver a entrenar a José Mourinho? Tenemos la respuesta ◘ pic.twitter.com/IBGdsWydJt — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de febrero de 2019

Hazard y el Real Madrid

También ha hablado el entrenador luso sobre el posible fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid. El actual '10' del Chelsea lleva varios años siendo colocado en la órbita del conjunto blanco, pero después de negarse a renovar con la entidad londinense, todo apunta a que su futuro se acerca cada vez más al Santiago Bernabéu.

¿Qué piensa Mourinho del posible fichaje de Hazard por el Real Madrid? pic.twitter.com/hwkAWAYFLM — DAZN España (@DAZN_ES) 24 de febrero de 2019

"Las ambiciones de Eden -Hazard- sobre si jugar en el Chelsea toda su vida o salir a un gigante como el Real Madrid no te puedo decir, no hablo con él desde hace bastante tiempo. ¿Tiene talento para jugar en el Real Madrid? Lo tiene. ¿Tiene personalidad para vestir una camiseta súper pesada y para jugar frente a un tribunal como es el Santiago Bernabéu? Tiene personalidad, sí", ha confesado el portugués.

Recuerdo de los Clásicos

Mourinho se vio las caras con Guardiola en varias ocasiones tanto en España como en Inglaterra. Sobre sus duelos contra Pep ha querido rescatar uno: "Recuerdo perder 5-0 en el Camp Nou con el Barcelona y después jugamos la final de Copa, y la Copa fue para Madrid. Recuerdo que esa final en Valencia jugamos sin Higuaín, Benzema u Adebayor y fue la primera vez que Cristiano Ronaldo jugó de '9'".

[Más información: Hazard, antes el Real Madrid que Zidane]