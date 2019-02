El Levante pidió penalti por una mano de Raphaël Varane que no existió

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos del partido en el Ciudad de Valencia, el VAR fue protagonista después que Iglesias Villanueva tuviese que revisar la acción del penalti por mano de Bardhi que dio paso al primer gol del Real Madrid. Ya en la segunda mitad, el Levante pidió también que el colegiado señalase el punto de los once metros por mano de Raphaël Varane.

Mano de Varane

Lo cierto es que esta última jugada ha generado cierta incertidumbre, pues en un primer momento no estaba claro si el balón le había golpeado en el pecho o en la mano al defensa francés. Sin embargo, la mano finalmente no existió y los jugadores del Levante se lanzaron encima del colegiado para reclamar un penalti que no era. De esta manera, se volvió a desatar la polémica entre la afición granota al considerar que el árbitro se había vuelto a equivocar con una decisión que perjudicaba a su equipo.

También en la primera parte Morales reclamó un supuesto penalti provocado por Carvajal al internarse en el área entre el '2' blanco y el propio Varane. En aquella ocasión, Iglesias Villanueva tuvo que verificar su decisión con el VAR, y decretó que finalmente la caída no era merecedora de ser sancionada con la pena máxima a favor del Levante. Todo ello ha formado parte de la intensidad del juego que ha quedado patente desde el principio con dos equipos que se han lanzado a por la victoria conscientes de todo lo que hay en juego.

Dos penaltis que valen tres puntos

En el segundo tiempo, después de que el conjunto granota lograse empatar momentáneamente el encuentro, Gareth Bale iba a marcar el segundo para los blancos también desde el punto de penalti. Casemiro caía dentro del área rival y el árbitro sancionó la patada del jugador del Levante con la pena máxima, siendo el '11' madridista el encargado de transformarla en este caso. De esta forma, y con un futbolista expulsado por parte de cada bando, la temporada entra en su recta decisiva donde cualquier error puede costarle muy caro a cualquier equipo en sus respectivos objetivos.

