La chirigota del Carnaval la protagoniza Sergio Ramos y su 'ganadería'

Se acerca el Carnaval 2019. El próximo fin de semana más de media España se disfrazará para celebrar una de las fiestas más populares. De norte a sur hay cientos de localidades que son famosas por sus carnavales, pero es en provincias como Cádiz donde estos adquieren un color especial con sus famosas chirigotas. De estas, la que más está sonando en las últimas horas es la que protagoniza Sergio Ramos.

Todos los años hay varias chirigotas que se ganan el aplauso en todo el país por su sentido del humor y sus inigualables letras. En esta ocasión le ha tocado a la dedicada al capitán del Real Madrid. El propio Ramos compartía el vídeo de la canción de 'No Me Tires Tiritos en el Pecho' en su cuenta de Instagram. "¡Qué sería de la vida sin sentido del humor...! Mucho arte, compañeros. ¡Olé los tiritos! Aunque no tengo yegua, tengo potra de haberla encontrado", bromeaba el futbolista en su red social.

Chirigota a Sergio Ramos

"Yo sé que mi Sergio Ramos cuando era niño lo soñaría, que iba a jugar al fútbol y que iba tener una ganadería. Hectáreas para que corran e instalaciones de última hora, que comen todos los caballos mejor que tú y yo en una boda. El pasado año ganó otra vez un premio importante, el premio al mejor del mundo, al potro más elegante. Entre las mejores ganaderías ya se consagra, él sin duda tiene el mejor caballo de pura razo. Y tiene un 'peazo' yegua de un metro ochenta todo el día en casa".

