Carvajal: "No soy árbitro, yo no valoro las decisiones"

El Real Madrid ha conseguido sacar adelante su compromiso en el Ciudad de Valencia en la previa de dos Clásicos decisivos para lo que resta de temporada. Karim Benzema y Gareth Bale han dado los tres puntos al equipo blanco desde el punto de penalti, lo cual ha hecho explotar a la plantilla granota y manifestarse totalmente en desacuerdo con Iglesias Villanueva. En torno a toda esta polémica y la victoria final, Dani Carvajal ha hablado a pie de campo en el postpartido de todo ello.

Carvajal: "Estaba a 25 metros y he escuchado el golpe a Casemiro"

En primer lugar, el lateral de Leganés ha resaltado la dificultad que conlleva visitar el Ciudad de Valencia y cómo el Levante se crece siempre ante su afición, lo cual hace más meritoria la victoria conseguida: "Partido difícil, siempre que venimos aquí, es un campo complicado, ellos aprietan muy bien, nos ha costado mucho crear ocasiones, al final hemos aprovechado las ocasiones, nos vamos con los tres puntos".

Por otra parte, sobre la polémica generada en torno a los dos penaltis señalados a favor del Real Madrid, el '2' del conjunto merengue se ha mostrado tajante y ha corroborado las decisiones tomadas desde la sala del videoarbitraje: "La primera no la he visto, se cubre la cara, y la segunda estoy a 25 metros, si el VAR considera que es penalti, es penalti".

Responsabilidad del colegiado

Además, Carvajal se reafirmó a la hora de declarar que no caía bajo su responsabilidad si los penaltis señalados eran acertados o no, pues hay que dejar al colegiado hacer su trabajo y que hable con el VAR en el caso de que sea necesario: "No soy árbitro, yo no valoro las decisiones, tanto el árbitro como el VAR lo han considerado así. Ser árbitro es difícil a veces te perjudican y a veces te favorecen".

Cambiando de tema a las aspiraciones del Real Madrid en La Liga, el lateral madridista ha manifestado que la derrota ante el Girona fue muy dura a la par que inesperada, pero ha dejado claro que el equipo no va a bajar los brazos hasta el final: "Una racha buena, el partido de Girona se nos escapan los tres puntos, es un palo bastante duro después de tener ilusión por La Liga, pero no vamos a tirar la toalla, queremos sacar los cinco partidos con victoria y hemos empezado bien".

Nada imposible hasta el final

Finalmente, sobre la posibilidad de proclamarse campeones de Liga, Carvajal ha lanzado un mensaje muy claro diciendo que nada está perdido hasta que las matemáticas digan lo contrario: "Hasta que las matemáticas no lo digan, no vamos a decir adiós. Pero está claro que para nosotros es una final. Antes tenemos la Copa".

