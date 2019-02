Butragueño: "La no celebración de Bale es algo anecdótico, no le vi mal"

El Real Madrid se impuso por 1-2 ante el Levante en el Estadio de Ciudad de Valencia tras dos tantos de Karim Benzema y Gareth Bale. Emilio Butragueño ha analizado el triunfo de su equipo y ha destacado a jugadores como Vinicius Jr.

El director de Relaciones Institucionales del conjunto blanco se mostró contento por la victoria en un campo "muy difícil", considerando que ha sido "un gran partido" y que se han llevado "tres puntos vitales"."Hemos tenido muchas aproximaciones, ellos también han tenido sus ocasiones, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo hemos tenido el control. Sabíamos que iba a ser un partido difícil", explicó.

Asimismo, valoró a Vinicius Jr: "Este es un deporte de equipo, todos son importantes, Vinicius nos da una verticalidad extraordinaria, uno contra uno, es una amenaza y una inquietud". También apuntó que cada partido ven que sus aportaciones al equipo son mayores y que la madurez que está demostrando les tiene "muy satisfechos", siendo "un hombre muy importante".

En lo que se refiere a la 'no celebración' de Gareth Bale, consideró que es "algo anecdótico" y que "el penalti lo tiró muy bien, en un momento crítico del partido". "No le he visto mal, es un hombre que en cualquier momento puede hacer algo importante, no he visto que estuviera mal los minutos que ha jugado", añadió.

Respecto al VAR, aseguró que siempre dicen lo mismo: "Hay una herramienta muy útil, que en caso de duda esta ahí para ser utilizada, estamos a favor del VAR y queremos que se utilice bien". De la misma manera, manifestó que no les gusta opinar de los árbitros, ya que nunca lo han hecho y quieren que exista el videoarbitraje.

Por último, afirmó que cree que es algo "muy bueno para el fútbol". "Todo lo indiscutible ya está eliminado, a partir de ahí siempre que se implanta algo nuevo se necesita algo de tiempo. Esto es bueno, es un avance sin ninguna duda", concluyó.

