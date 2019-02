El Madrid hace un stop contra el Levante para reforzarse antes de los Clásicos

Quedan solo tres días para El Clásico copero que definirá si será el Real Madrid o el Barcelona el que conseguirá un billete a la final del Benito Villamarín. Todas las miradas están puestas en el Santiago Bernabéu que acogerá dos duelos entre los eternos rivales en apenas una semana, pero antes el conjunto blanco hace una rápida visita al Levante en Liga.

La cabeza tiene que estar puesta en el Ciudad de Valencia pese a lo que se viene por delante. Y es que la derrota contra el Girona y la victoria del Barcelona 'in extremis' frente al Sevilla han puesto La Liga realmente difícil para el Real Madrid. Pero no está permitido bajar los brazos y el objetivo no es otro que mantener la menor diferencia de puntos posible respecto a los culés antes de El Clásico que sería de seis en caso de ganar al Levante.

El Madrid no quiere sustos antes de El Clásico

El Madrid viaja a Valencia sin Sergio Ramos por su expulsión contra el Girona y con la duda de si Solari arriesgará con Casemiro, apercibido antes de El Clásico. Tendrá que andarse con cuidad el equipo que ha de evitar cualquier sorpresa que lastre al equipo contra el Barcelona. Ni expulsiones, ni lesiones, ni disgustos. El Madrid tiene la necesidad de conseguir una victoria limpia que le vuelva a subir la moral perdida por el traspiés del fin de semana pasado.

Vinicius, contra el Girona

En el once parece que Solari aparcará las rotaciones después de que no funcionaran en la última jornada. Volverán Carvajal y Reguilón en las bandas y arriba Vinicius. El brasileño sigue acaparando elogios y es cada vez más titular y más líder con solo 18 años. El Madrid se agarra a él pensando en los Clásicos, pero también en un Benzema al que le pesaron las piernas contra el Girona y un Bale que no estuvo acertado durante lo que jugó en dicho partido. La BBV busca asentarse definitivamente como tridente.

El Levante ya puso en el alambre a Lopetegui

El Levante se acerca peligrosamente a los puestos de descenso aunque la trabajada victoria contra el Celta en la última jornada le ha dado aire al equipo granota. Paco López no podrá contar con Borja Mayoral por la cláusula del miedo, pero Róger y Morales forman una pareja letal en el ataque del Levante y son la principal amenaza para los de Solari. Ambos fueron los autores de los dos goles en el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu, un partido que ya empezó a poner en el disparadero a Julen Lopetegui. Es un equipo sólido que sueña con poner contra las cuerdas al campeón de Europa por segunda vez esta temporada.

REAL MADRID - LEVANTE Javier Lizón Agencia EFE

El Real Madrid quiere soñar con La Liga y llegar a El Clásico con un atisbo de esperanza de cara a levantar el título y remontar a la épica al Barcelona. El Clásico es la cita, pero para ello el club blanco ha de llegar lo mejor posible. El objetivo contra el Levante es una victoria fácil, sin disgustos sorpresa y volver a la senda de positivismo que seguía el madridismo antes del partido del Girona. El Clásico espera y el Madrid busca el acelerador camino al coliseo blanco, escenario este miércoles de una de las mayores batallas de este deporte.

Levante - Real Madrid

Levante: Aitor Fernández; Coke, Cabaco, Vezo, Róber, Luna; Enis Bardhi, Campaña;Doukouré: Roger y Morales. -posible once inicial-.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Modric, Fede Valverde, Kroos; Bale, Benzema y Vinicius. -posible once inicial-.

Hora: 20:45 - Movistar Partidazo / EL BERNABÉU.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego).

Información: Partido correspondiente a la 25ª jornada de La Liga que se disputará en el Estadio Ciudad de Valencia (Valencia).

