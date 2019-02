Casemiro se juega El Clásico ante el Levante

El Real Madrid tiene un partido importante este domingo. El conjunto blanco se juega ante el Levante muchas de las posibilidades de seguir peleando por La Liga tras el pinchazo de la última jornada frente al Girona. El equipo madridista necesita los tres puntos para no alejarse más del liderato de la clasificación y meter presión a una semana de El Clásico del próximo sábado.

Con esta situación, Santi Solari tiene que pensar bien qué hacer con el once inicial de este encuentro. El argentino debe pensar si apostar nuevamente por las rotaciones, como en el último partido, o contar con su once de confianza para asegurarse, en la medida de lo posible, una victoria más en la competición doméstica.

Sin embargo, la gran duda es Casemiro. El brasileño es un fijo en el equipo titular gracias a su gran labor defensiva que libera, en gran parte, a Luka Modric y Toni Kroos de este tipo de trabajo y les permite centrarse en las labores de creación de juego. De hecho, el carioca ha formado parte de la alineación inicial en todos los partidos en lo que va de 2019 salvo en un par.

La lesión de Marcos Llorente en enero le obligó a jugar todos los minutos durante gran parte de ese mes, pero la recuperación del canterano no cambió mucho las cosas. Casemiro solo se perdió el duelo contra el Girona de la vuelta de cuartos de la Copa del Rey y empezó en el banquillo frente al Barcelona en la ida de las semifinales. Sin embargo, la lesión de su compañero le hizo saltar al terreno de juego nuevamente. Pero, la situación de este domingo es diferente.

Casemiro celebra su golazo ante el Sevilla EFE

La duda de Casemiro ante el Levante

En condiciones normales, Casemiro sería titular indiscutible en este encuentro frente al Levante. Sin embargo, la decisión no es tan sencilla para Solari. El brasileño ha visto hasta la fecha cuatro amarillas en La Liga. Esto hace que, si ve una más, el mediocentro carioca se pierda el próximo encuentro de la competición doméstica, lo que no sería tan grave si no fuera porque se enfrentarán al Barcelona.

Si ve una nueva cartulina en el Ciudad de Valencia, Casemiro se perdería el duelo contra el máximo rival merengue en el Santiago Bernabéu. Por ello, Solari podría apostar por dejarle en el banquillo para no arriesgar y tenerle seguro para el duelo contra el conjunto azulgrana del próximo sábado. Sin embargo, en caso de ponerle en el once, el centrocampista tendrá que medirse para no ver la amarilla que le impediría estar en el próximo Clásico de La Liga.

Marcos Llorente, en la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Al Ain Reuters

La duda de Marcos Llorente

La situación no sería tan grave si Marcos Llorente estuviera también en el equipo. Sin embargo, el exjugador del Alavés continúa lesionado y no llega al partido de este domingo. Pero, lo más importante, es que es duda también para El Clásico. Los plazos marcados ponían como fecha para su vuelta aproximada con el grupo ese partido, por lo que su presencia está en el aire.

Pero, a pesar de que el canterano madridista llegara al encuentro, sus condiciones físicas no serían las mejores. Llorente lleva lesionado alrededor de un mes, por lo que, aunque ha demostrado que suele tener grandes recuperaciones, su estado físico no le permitiría estar a tope para jugar 90 minutos en un partido tan exigente como es el del Barcelona.

Por este motivo, poder contar con Casemiro para el duelo del próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu es tan importante. El Real Madrid se jugarán mucho frente a los de Ernesto Valverde, pudiendo dar un golpe en la mesa y metiéndose de nuevo de lleno en la pelea por el título. Contar con el brasileño, permitiría al equipo madridista tener más cerca este objetivo.

