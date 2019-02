Las razones de Modric para renovar por el Real Madrid

El Real Madrid y Modric han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta 2021. El croata ha reforzado su vínculo con el club con el que ha tocado la cima del fútbol, una reacción natural, pero que se vio enturbiada por los rumores. Sin embargo, Luka seguirá en el Santiago Bernabéu y agrandará todavía más un camino de leyenda con Madrid uno de la mano del otro.

La fuerte apuesta del Real Madrid

Modric es patrimonio del Real Madrid. El '10' se ha convertido en el mejor del mundo vestido de blanco y ha ganado ni más ni menos que cuatro Champions League en las que ha sido un pilar del equipo. En su renovación ha sido fundamental el cariño que ha mostrado el club hacia él. Modric siempre ha sido reconocido como un valor fundamental dentro del vestuario y todo el club se volcó con él en su camino hacia el Balón de Oro. Luka ha conseguido derrocar a dos titanes como Cristiano Ronaldo y Messi y el Madrid le premia ahora con una merecida renovación.

Una oferta de renovación acorde

La renovación le llega como premio a Luka Modric. Un gesto que también se ha recompensado en lo económico por su buen rendimiento en el último año. Modric, con esta ampliación, da el salto entre los mejores pagados de todo el vestuario, un lugar que le corresponde por su nivel y sus galones. El Inter le ofreció 40 millones de euros por un contrato de cuatro años (los dos últimos en China), pero Modric se ha decantado por la oferta blanca que también le recompensa con una subida salarial.

Modric vuelve a rendir al máximo nivel

El Real Madrid no duda de Modric y este ha demostrado que aún tiene mucho que dar. En una temporada que empezó difícil para él por la fatiga postMundial, Luka ha ido ganando forma y en esta parte de la temporada, clave para las aspiraciones del Madrid, está en su mejor momento. Cuando está bien, el Madrid juega a otro ritmo y eso es algo que no se puede lograr con otro jugador. Varios nombres han rondado la agenda del club blanco, como Eriksen, pero el mercado no ha podido ofrecer nada mejor que el actual Balón de Oro.

Las pocas aspiraciones del Inter

Modric quiere seguir en la élite y, por ende, lo quiere ganar todo y que mejor sitio hay que el Real Madrid para ello. Así se ha demostrado en los últimos años, pero es que, además, el potencial deportivo del Inter ahora mismo dista a años luz de lo que aspira el Real Madrid cada año. Modric sería el buque insignia de un Inter en el que los problemas con Icardi han opacado la irregularidad de una entidad que hace casi una década que no está entre los mejores de Europa.

Una retirada a lo grande de blanco

El punto mas importante es seguramente el emocional, el cual le llevará a Modric colgar las botas en el Real Madrid en 2021 a poco de cumplir los 36 años. Será el broche de oro a una carrera de blanco en la que ya ha conquistado todo lo habido y por haber tanto en lo colectivo como en lo individual. En 2021 se pondrá fin casi con toda seguridad a una leyenda para la historia del club blanco y se irá por la puerta grande.

