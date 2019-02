Berbatov, a Bale: "Si no te quieren, lo que tienes que hacer es marcharte"

Dimitar Berbatov ha sido uno de los grandes delanteros de la historia de la Premier, actualmente el búlgaro, se encuentra sin equipo, cada vez más cerca del retiro a su ya 38 años. Durante la temporada 2007/2008 coincidió en el Tottenham con un joven Gareth Bale, al que ahora ha querido aconsejar.

"Si no te quieren, lo que tienes que hacer es marcharte", comenzaba el ex del Manchester United entre otros. "A Bale lo están culpando de todo lo malo que le pasa al Real Madrid. No lo entiendo. Es muy injusto. Fíjate en sus estadísticas: 12 goles en 30 partidos esta temporada. ¡Son números muy buenos! Pero por algún motivo Bale se ha convertido en el chivo expiatorio del Real Madrid".

Aunque a pesar de una posible marcha, no ve factible una vuelta al Tottenham: "Esto es fundamentalmente un asunto de dinero y no estoy muy seguro de que el Tottenham pueda permitirse gastar más de 100 millones de euros en un refuerzo".

Gareth Bale dirige el balón frente a Nicolas Tagliafico REUTERS

La posibilidad de ver a Zidane en el Chelsea

Otro de los temas del momento en la Premier League es el supuesto interés del Chelsea en contratar a Zinedine Zidane como entrenador, dado los malos resultados que acumula el equipo en las últimas semanas, que le han llevado a estar en sexta posición en la liga, bajo las ordenes de Maurizio Sarri. Para Berbatov, el ex de Real Madrid es un gran técnico: "Todo lo que te ordene es palabra sagrada. Lo que diga Zidane, va a misa porque es un tipo con un currículum espectacular. Por mucho que el vestuario del Chelsea esté plagado de vacas sagradas".

Sobre una posible llegada del técnico francés al equipo blue apuntaba, que sería algo muy positivo para la Premier: "Si Sarri no sigue, seguramente habrá una larga lista de entrenadores con opciones de coger su puesto, pero me imagino pocos con tantas credenciales como Zidane. Seguro que incluso su presencia sería capaz de atraer nuevas estrellas a la Premier League".

