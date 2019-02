De Tomás: "Volveré al Real Madrid en verano"

Raúl de Tomás salió del Real Madrid el verano pasado para volver a jugar con la camiseta del Rayo Vallecano en calidad de cedido. El delantero está cuajando una notable temporada, en la que ya ha marcado nueve goles en La Liga. Ahora, ha hablado con beIN Sports y, entre otros temas, ha comentado la actualidad madridista y qué le espera en su futuro.

El ariete madrileño no ha querido crear ningún debate sobre el '9' del Real Madrid y es que para él no hay dudas: Benzema es el número uno. "El Madrid es un equipo que genera muchas ocasiones... Benzema es el mejor delantero del mundo, lo he dicho siempre. Quien duda de Benzema duda del fútbol, hoy en día no encuentras a un delantero con sus condiciones, que sepa jugar, hacer jugar al equipo, dar asistencias...", ha apuntado De Tomás.

Después, el futbolista español ha señalado que no entiende "mucho la crítica hacia Benzema". Pero ha asegurado que es un "jugador fuerte", le conoce bien de haber compartido minutos de juego y ha apostado que acabará en Liga con "15 o más de 15 goles".

Raúl de Tomás, delantero del Rayo, celebra uno de sus tres goles al Celta EFE

También ha señalado quiénes fueron sus referentes desde pequeño: "De niño me fijaba en Zidane, no es mi puesto pero la clase que tenía y la forma de jugar... Yo siempre he sido delantero pero gusta ver jugadores como Zidane. Si tuviese que decir un delantero diría Benzema, es el jugador completo y me siento identificado con él en el sentido de saber jugar, saber combinar... Es un ejemplo para mí".

Futuro abierto

De Tomás debe volver al Santiago Bernabéu una vez finalice la temporada, por lo que no sabe a ciencia cierta qué pasará después, si continuará en el Real Madrid o no: "Ahora es pronto. Me estaría adelantando, pues quedan muchos meses hasta junio. Lo único que puedo decirte es que tengo que volver al Madrid porque tengo contrato con ellos. Es algo que tengo que respetar. Una vez que esté allí, veremos que pasa".

[Más información: De Tomás: "Mi sueño es volver al Real Madrid, haría mil cosas por estar ahí"]