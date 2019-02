Las rotaciones, la duda de Solari ante el Levante

El Real Madrid tiene este domingo una oportunidad para dar la vuelta al traspiés sufrido el pasado domingo. El conjunto blanco se enfrenta al Levante, en un partido ubicado en medio de un mes de tremenda exigencia para el conjunto blanco. El cuadro madridista ha jugado ya ante rivales tan duros como el Barcelona, el Ajax o el Atlético de Madrid, pero febrero todavía no ha acabado.

La entidad de Concha Espina tiene que medirse todavía nuevamente al Barcelona en la Copa del Rey para cerrar el mes. Pero, además, habrá un nuevo Clásico en La Liga en el primer fin de semana de marzo, que irá seguido de la vuelta de octavos de final de la Champions League. Por lo tanto, a pesar de que esta semana ha permitido al Real Madrid trabajar con tranquilidad, el calendario que tienen por delante es de todo menos tranquilo.

Por este motivo, Santi Solari tiene una duda por resolver de cara al duelo de este domingo frente al Levante. El argentino debe decidir qué hacer con el once titular que presentará en el Ciudad de Valencia este fin de semana. En la última jornada ya hizo cambios importantes en el equipo tras una importante maratón de partidos, y la incógnita es saber si hará lo mismo en este encuentro de la competición doméstica.

El precedente contra el Girona

Solari puede apostar con la línea de rotaciones marcada ante el Girona el pasado domingo. El argentino se vio obligado a sustituir a Luka Modric por sanción. Sin embargo, además del croata, otros tres jugadores dejaron su puesto en el equipo titular para dar la oportunidad a otros compañeros menos habituales. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Por este motivo, existe la duda de si Solari debe seguir con la decisión de hacer cambios o apostar por su once de confianza. El técnico merengue cuenta con la baja asegurada de Sergio Ramos tras su expulsión frente al Girona. El Comité de Competición le ha impuesto un partido de sanción, por lo que Nacho tendrá que ocupar su puesto en el centro de la zaga madridista.

Pero el resto del equipo es una incógnita. Los jugadores han podido descansar esta semana, en la que no han tenido partido, y preparar a conciencia el partido. Por lo tanto, el físico no debería ser un problema para formar el once inicial del partido ante el Levante, más allá del lesionado Marcos Llorente y la duda de Isco Alarcón, que todavía no ha trabajado al mismo ritmo de sus compañeros desde que se lesionó en la espalda.

El exigente calendario que tiene por delante

Todo parece propicio para que Solari apueste por su equipo de confianza de cara al partido contra el Levante. Sin embargo, con el duro calendario que tienen por delante los merengues, el argentino podría apostar por dejar en el banquillo a alguno de los jugadores claves del equipo, evitando así lesiones que les impidan llegar a los próximos duelos.

El Real Madrid se enfrentará al Barcelona en la Copa del Rey y La Liga hasta en dos ocasiones en solo cuatro días. Además, hay que sumar el duelo de vuelta de octavos ante el Ajax de Ámsterdam. Por lo tanto, la idea de que algún jugador importante de la plantilla descanse este fin de semana para que esté en perfecto estado de cara a estos compromisos.

Especial es el caso de Casemiro. El brasileño ha visto cuatro amarillas hasta el momento en La Liga, por lo que si viera una cartulina más se perdería El Clásico frente al Barcelona del 2 de marzo. Con Marcos Llorente en duda por su lesión, la baja del carioca sería de lo más sensible para el equipo madridista. Por lo tanto, Solari deberá decidir si dar descanso al mediocentro o, de lo contrario, darle la titularidad y que el futbolista evite ver la amarilla en el encuentro.

