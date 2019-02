El Real Madrid pudo fichar a Messi, Thierry Henry y Luis Aragonés

¿Se imaginan a Lionel Messi en el Real Madrid? Aunque pueda parecer algo disparatado, lo cierto es que estuvo muy cerca de producirse. Así lo ha revelado el que fuera presidente del club blanco. Lorenzo Sanz, en conversación con el programa Ídolos ha comentado los pormenores de la operación que hubiese llevado al mejor jugador de la historia del Barcelona al eterno rival.

◘ El día en que Leo Messi pudo vestir la camiseta del Real Madrid. ◘◘ ¿Os lo imagináis? Pues aquí en #Ídolos ◘ lo cuenta Lorenzo Sanz.◘️ pic.twitter.com/gFbNkocbqp — Ídolos (@Idolos_show) 21 de febrero de 2019

Horacio Gaggioli fue la persona que trajo a Leo a España. Lorenzo Sanz ha señalado que el agente dudó entre los dos grandes de nuestro fútbol. "El actual representante de Asensio -Gaggioli-, fue el que trajo a Messi a España. Los padres le dijeron que se lo tenía que traer aquí, pero él todavía no sabía si llevárselo a Madrid o a Barcelona. Le dijeron que donde fuera él, se iba el niño, pero al final se fue al Barça", ha desvelado el expresidente merengue.

Otro de los mejores futbolistas que ha pasado por el club blaugrana también pudo haber escrito su historia de forma muy diferente. Todo ello sucedió cuando Henry militaba en las filas del Mónaco. Pero el temor del padre del exjugador al presidente del equipo de El Principado rompió las negociaciones.

◘ ''Me quedé con el contrato de Thierry Henry firmado en el cajón''. Antes de salir del Mónaco, el delantero francés pudo jugar en el Real Madrid. Así lo narró Lorenzo Sanz en una gran charla para #Ídolos. ◘ #ToBeContinued ◘ pic.twitter.com/t43H9LthvW — Ídolos (@Idolos_show) 21 de febrero de 2019

"Henry jugaba en el Mónaco, le convencimos para ficharle y llegó a firmar el contrato. Cuando le teníamos metido en el avión para venirse a Madrid llegó el padre y dijo que no podía irse, que le daba miedo el presidente del Mónaco. Yo le dije que no se preocupara, que yo lo arreglaba, pero al final insistió tanto en su negativa que se jodió la operación", ha comentado Lorenzo Sanz sobre el fichaje frustrado de Thierry Henry.

Luis Aragonés estuvo cerca de traicionar al Atlético

'El Sabio' también estuvo muy cerca de llegar a la casa blanca. Amigo personal de Lorenzo Sanz, Luis Aragonés, según el expresidente, "pudo entrenar al Real Madrid dos veces".

◘◘️ "Luis Aragonés pudo ser entrenador del Real Madrid dos veces", Lorenzo Sanz en #Ídolos ◘ ◘◘ pic.twitter.com/6sS6rqHi0s — Ídolos (@Idolos_show) 21 de febrero de 2019

"Cuando llegué a la directiva, en el 85, el entrenador iba a ser Luis. Él era muy amigo mío, nos juntábamos casi todos los días en una cafetería y en mi casa prácticamente cerramos el acuerdo para que se viniera. A él le quedaba un año de contrato con el Atlético y el presidente de aquel entonces, Vicente Calderón, estaba en el extranjero. Luis pensaba que cuando volviera a España le iba a convencer para que quedara libre y poderse venir al Madrid, pero al final no le dejó", ha desvelado Lorenzo Sanz.

Pacto con Gil

Lorenzo Sanz también ha hablado sobre el particular pacto entre los dos equipos de la capital cuando él y Jesús Gil estaban en la presidencia y también del encontronazo que tuvieron por Solari: "Entre Madrid y Atlético teníamos una especie de pacto para no tocar jugadores del equipo contrario, o hablar entre nosotros antes en caso de hacerlo. Pero aquella vez Pirri, que era el director deportivo, me recomendó el fichaje de Solari el día que vencía el plazo para poder hacerlo. Le dije que iba a hablar con Jesús antes, pero no pude encontrarle porque estaba de viaje. Al ver que llegaban las doce de la noche, tuvimos que tirar para adelante. Al día siguiente, cuando se enteró Jesús, me soltó todo tipo de lindezas: 'que si era un hijo puta, un cabrón...'".

