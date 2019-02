El Real Madrid está contento con Benzema y no piensa en Icardi y Dybala

El Real Madrid ha sido vinculado de cara a la próxima temporada con multitud de jugadores que podrían reforzar su plantilla. Varios son los jugadores importantes de diferentes clubes de Europa que han sido situados en la agenda del cuadro madridista, entre ellos algunos delanteros que están teniendo diferentes problemas con sus actuales equipos.

Mauro Icardi o Paulo Dybala han sido solo un par de ellos. Los problemas con sus respectivos clubes han hecho que su continuidad en Italia esté más en el aire que nunca, lo que ha hecho que aparezcan en diversos medios como posibles refuerzos del Real Madrid. Sin embargo, estos rumores parecen lejanos a hacerse realidad.

Según apunta este jueves el Corriere dello Sport, en la entidad de Concha Espina no están pensando en fichar a un delantero actualmente. Dicho medio apunta que ni Icardi ni Dybala están, a día de hoy, en la agenda del conjunto madridista, que no contemplan sus fichajes. El motivo no es otro que el buen rendimiento que ha ofrecido Karim Benzema en lo que va de temporada y, en especial, en los últimos meses.

Karim Benzema celebra su gol ante el Ajax REUTERS

El paso al frente de Benzema

Esta temporada, el francés tenía que dar un paso al frente sin Cristiano Ronaldo, y lo ha conseguido. Benzema ha demostrado que es capaz de llevar el peso ofensivo del equipo sin perder la esencia de su juego combinativo. Por ello, el Real Madrid está mas que contento con el rendimiento del galo, que ya acumula doce goles este curso.

Ante el salto goleador que ha dado el '9' madridista, en la entidad de Concha Espina no se plantean firmar a un delantero de cara a la próxima temporada. Por lo tanto, Icardi y Dybala, si finalmente deciden marcharse del Inter de Milán y la Juventus respectivamente, tendrán que buscar una alternativa distinta al Real Madrid para continuar con sus carreras.

