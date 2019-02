Lopetegui, sobre Vinicius: "Necesitaba tiempo, tendrá un gran futuro"

Su peor año

"Yo estoy bien, mirando el futuro con muchas ganas y dedicando parte de mi tiempo a la familia. No he estado muy tocado, he tenido la suerte de entrenar en dos sitios extraordinarios y uno tiene que estar preparado para que las cosas salgan bien o regular".

"Son dos cosas extraordinarias, disfrutamos una barbaridad con la Selección y en el Madrid todo duro menos de lo que hubiésemos querido y me gusta buscar cosas positivas".

"No valoro esas situaciones, nos hacía mucha ilusión disputar el Mundial y también haber podido acabar la temporada con el Real Madrid".

"La noche de Krasnodar fue más extraña, son situaciones difíciles y las dejo en el pasado ya prendiendo de ellas. Te haces más duro y más fuerte y forma parte de la profesión".

"Es cierto que uno cuando no está con mucho ánimo te refugias en la familia y poco a poco vuelves a la normalidad, todo lo veo como una parte del trabajo de un entrenador".

"Todas las decisiones que uno ha tomado las hacemos desde la máxima honestidad y máxima responsabilidad".

La decisión del Mundial

"Damos prioridad absoluta a la honestidad, después de tomar una decisión que cambiaba mi situación después del Mundial entendimos que había que decirlo y ser trasparentes porque era lo que teníamos que hacer, mi responsabilidad en ese momento era ser seleccionador y nos sentíamos muy capacitados".

"Todos los jugadores del Barça tuvieron una actitud fantástica, la misión era hacer un gran Mundial e ir a por el título".

Su destitución

"No vi los partidos del Madrid pensando en mis tácticas, no tengo rencor hacía nadie. Yo tengo un gran agradecimiento por el Madrid y deseo lo mejor a los jugadores".

Vinicius e Isco

"Las cosas necesitan su tiempo y sus momentos, las cosas salen cuando tienen que salir. Vinicius estaba en un periodo de adaptación, y es evidente que es jugador que estaba en la plantilla y el jugaba con el segundo equipo y seguramente en el futuro lo habría hecho con el primer equipo".

"Entendimos que era bueno que el jugador entrenara con nosotros, los tiempos aparecen cuando aparecen y hay que tratar de aprovecharlos, es así el mundo del fútbol. Es un chaval con una mentalidad fantástica y tendrá un gran futuro".

"He hablado con todos cuando me fui y con algunos he tenido algún mensaje. No voy a hablar sobre la situación de ningún jugador, yo estoy fuera del Real Madrid y tengo un tremendo respeto por todos los que están. Todos conocen lo que pienso sobre Isco".

Su relación con Ramos

"Mi relación con Sergio Ramos fue muy buena, una relación muy estrecha, siempre tratamos que la relación sea muy buena con todos los jugadores". "El cuerpo técnico consideramos cada situación y no pensamos en perjudicar ni beneficiar a nadie, todo se estudia en base de que sea mejor para la plantilla".

La marcha de Cristiano

"Cuando sabemos que Cristiano no va a estar ponemos el foco en lo que tenemos, la responsabilidad de fichar no es nuestra. Es una cuestión que no dije y no voy a decir ahora, estábamos muy contentos con la plantilla que teníamos y fui muy exigente con la plantilla porque sabía que estaba capacitada para acometer todos los títulos".

"Las situaciones de dentro del vestuario no se cuentan nunca y son las normales de una plantilla exigente y exigida".

"Ejecutamos la temporada como la teníamos planificada y creo que en el aspecto del estado físico trabajamos como estaba planificado, Pintus estaba y el equipo estaba muy bien preparado. Necesitas que cada jugador llegue a su momento de forma".

"En el Camp Nou no pensé en que me iba, estaba pensando en como ayudar al equipo, por momentos lo tuvimos y casi damos la vuelta al partido, luego todo se perdió." "No creo que haya tenido mala suerte, estábamos muy ilusionados y queríamos completar una temporada".

"Marcelo marcó tres goles conmigo en los últimos partidos,queríamos ayudarlo a que obtuviese su mejor versión".

"Nunca me han sugerido que jugara alguien, tome las decisiones que entendía que tenía que tomar, fui hasta el final con mis ideas. No sé que me deparará el futuro, trato de dar pasos hacia delante y el tiempo dirá que es lo que depara el fútbol y seguir intentando dar guerra, te digo lo mismo con La Selección, le deseo mucha suerte a Luis Enrique".

"No puedes cambiar el pasado, para que te vas a pelear con él. No voy a ser más desconfiado, me gusta confiar en la gente, los entrenadores estamos muy expuestos a la plantilla que tenemos pero dentro de nuestra filosofía. La Premier es una liga extraordinaria y existe un ambiente diferente al resto de ligas, es un lugar deseado por todos los entrenadores".

"Mi familia me ha apoyado, mis hijos me ayudan a ser feliz y yo estoy muy orgulloso de tener a la familia que tengo que me han ayudado a pasar momentos difíciles".

"Veníamos cuatro en el avión y no hablamos en ninguna de las cinco horas y no fue agradable".

"No me dio tiempo a encargar el Audi".