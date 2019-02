Jesús Olmo, exmédico del Real Madrid: "No sé si Zidane pidió que me marchara"

Jesús Olmo fue durante cuatro años el jefe de los servicios médicos del Real Madrid. El doctor puso fin a su estancia en el club en 2017, tras unas temporadas en las que se habló mucho sobre su trabajo con la plantilla madridista. Ahora, el médico ha concedido una entrevista a MARCA en la que analiza todo lo ocurrido en aquellos años.

Pese a las críticas que recibió, Olmo afirma que "he aprendido mucho del Real Madrid, pero también dejé mucho conocimiento allí·. Asegura que lleguó con el objetivo de cambiar la situación de la plantilla porque "no estaban al 100 % de su rendimiento por razones médicas y físicas" y destaca que, tras sus modificaciones, "se ganaron tres Champions League".

Además apunta que es difícil ese cargo, porque "son deportistas de alto nivel, con mucha influencia económica". Sin embargo, afirma que "en la intimidad son buenas personas, profesionales y educados" y asegura que "todavía tengo amigos en ese vestuario".

Su etapa con Zidane

Olmo también ha explicado cómo fue el trabajo con los técnicos. Mientras que de Ancelotti asegura que "era un caballero y un gran entrenador", afirma que Con Zidane "mis criterios médicos eras diferentes", algo que no impide que afirma que "le tengo que estar muy agradecido". Además, reconoce que "el rendimiento del llamado equipo B me hizo sentirme orgulloso" porque "los 24 jugadores estuvieron a un nivel extraordinario, algo que apenas se ha conseguido en ningún equipo". También afirma que "la relación fue correcta y profesional" pero que "no sé si pidió que me marchara".

Además, se defiende afirmando que "quitamos lesiones crónicas". Considera que su trabajo era que los jugadores rindieran, y considera que lo hicieron. Pero tuvo que marcharse en 2017 y afirma que "nada que reprochar" porque "siempre me sentí respaldado" y "los resultados han sido buenísimos".

