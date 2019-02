El Bayern ya piensa en el relevo de James por si vuelve al Madrid

El Bayern Múnich deshoja la margarita para ver qué hacer con James Rodríguez. Cada vez le queda menos tiempo al equipo bávaro para hacer efectiva o no la opción de compra que tiene sobre el jugador del Real Madrid, que se encuentra en su segunda temporada cedido en Alemania.

A pesar del gran rendimiento ofrecido la pasada campaña, desde la llegada de Niko Kovac al banquillo las cosas no han ido bien para el colombiano. Después de que James se viera relegado al banquillo en varios partidos, comenzó una batalla dialéctica que todavía no ha terminado y que no beneficia a ninguna de las partes.

De cara a la próxima temporada, el Bayern parece haber elegido ya al jugador destinado a ocupar la posición de James Rodríguez si el colombiano no sigue en Múnich. El escogido es el jugador del Bayer Leverkusen Kai Havertz, que con solo 19 años ya se ha convertido en uno de los nombres propios de la Bundesliga.

Una promesa ya consolidada

Tal y como publica el diario Sport Bild, el Bayern busca a un jugador en esa demarcación y quien mejor encaja en ese perfil es Havertz. Mediapunta de gran envergadura, es ambidiestro y en él destacan su regate y visión. En lo que va de Bundesliga ya ha disputado 29 encuentros, en los que ha dejado su sello con 12 goles y 6 asistencias.

Kai Havertz en un partido ante el Sttutgart FRIEDEMANN VOGEL Agencia EFE

Havertz debutó en la Bundesliga en la temporada 2016/2017 y a finales del pasado año llegó a debutar con la selección absoluta de Alemania. El jugador tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta 2022 y no cuenta con cláusula de rescisión. Su futuro ya ha sido relacionado con grandes equipos europeos como el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester City.

