Bale, ahora o nunca: lidera al Real Madrid o venta el próximo verano

Gareth Bale (16 de julio de 1989, Cardiff) está ante uno de los finales de temporada más importantes de su carrera. El galés se juega su futuro en el último trimestre de curso. El Real Madrid quiere que lidere al conjunto blanco, tal y como era el objetivo cuando se apostó por él tras la salida de Cristiano Ronaldo.

La explosión prematura de Vinicius y el trabajo de Lucas Vázquez cierran de momento las puertas de la titularidad al '11'. El brasileño ha tirado del carro y se ha erigido como el jugador más determinante del equipo de Solari en los últimos meses. Precisamente, eso es lo que se pide al galés ahora que llega el tramo decisivo de la campaña.

Las lesiones han vuelto a lastrar a Bale en el inicio del año. Estuvo de baja durante 24 días en enero y no juega un partido completo en La Liga desde el pasado mes de noviembre en el duelo contra el Eibar. A pesar de ello, el delantero ha marcado contra el Espanyol y Atlético tras su regreso. Sin embrago, no ha terminado de brillar cuando Solari le ha dado un puesto en el once.

El próximo verano el Real Madrid tiene en su agenda a Hazard y Neymar. Con el belga está todo encaminado, mientras que para fichar al brasileño se espera que el PSG le ponga en el mercado y que regrese en forma tras su lesión en el quinto metatarsiano. A estos dos cracks se suma la llegada de Rodrygo, con el que se sueña que tenga una adaptación tan rápida como la de Vinicius.

United y Chelsea sueñan con Bale

Todo ello provoca que el Real Madrid haya puesto un ultimátum a Gareth Bale: o es el líder que lleve en volandas al equipo a conquistar algún título o hará caja con su venta para acometer varios fichajes el próximo verano. El futuro, en ese último caso, del galés estaría en un regreso a la Premier.

Manchester United y Chelsea serían los candidatos a contratar al actual '11' del Real Madrid. Los diablos rojos necesitan una estrella y cuentan con la ayuda de Ryan Giggs, ídolo y actual seleccionador del futbolista blanco. Para Bale sería todo un reto llevar la misma camiseta y dorsal que su compatriota en 'El Teatro de los Sueños'.

Bale durante un entrenamiento con Gales Reuters

En cuanto a la opción del Chelsea, los blues necesitan a una estrella si Hazard termina en el Santiago Bernabéu. No sería un trueque al uso en ningún caso, sino dos traspasos completamente diferentes. Sin embargo, esta alternativa parece no convencer del todo a un Gareth Bale que quiere continuar en el Real Madrid y desea demostrar que puede ser la estrella del actual tricampeón de Europa.

La calidad del de Cardiff está fuera de toda duda. De hecho, ya lo ha demostrado en dos finales de Champions en las que fue clave para que el Real Madrid levantara 'La Orejona'. Cuando está al cien por cien es uno de los mejores del mundo, pero en el club blanco se desea ver esa versión de Bale con regularidad.

