Tebas: "Soy madridista, pero Messi es el mejor futbolista de la historia"

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia es eterno. Varios son los jugadores que tienen el honor de pelear por este reconocimiento como Maradona, Pelé o Di Stéfano. Sin embargo, en los últimos años, muchos han querido incluir a Leo Messi en la ecuación.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto. Nunca ha escondido su admiración por el argentino, y lo ha vuelto hacer en su última entrevista, difundida por Omnisport. El máximo mandatario de la competición doméstica, se rinde al catalán.

"Messi ya trasciende lo que es ser un jugador del FC Barcelona", comienza asegurando Tebas. Pero, además, afirma que "lo consideramos un icono de LaLiga y el jugador más importante que ha pasado por nuestra competición". Sin embargo, Tebas no se queda ahí. Reconoce que "yo soy madridista" pero vuelve a la carga afirmando que "no reconocer que Messi va a ser el mejor futbolista de la historia es no saber de fútbol".