El futuro de Marcelo, en el aire: Cristiano y la Juventus aprietan por su fichaje

Varios jugadores del Real Madrid viven una situación complicada. Estos futbolistas no están teniendo el protagonismo de épocas anteriores a día de hoy, y cuando saltan al terreno de juego no consiguen sacar su mejor nivel. Uno de estos casos es el de Marcelo. El brasileño ha pasado a un segundo plano en las últimas semanas, y muchos le señalaron tras el pinchazo del pasado fin de semana ante el Girona.

El segundo capitán madridista vive su situación más difícil desde su llegada al Real Madrid. En las últimas temporada, Marcelo había sido el titular indiscutible en el lateral izquierdo, acabando con cualquier competidor que había tenido por el puesto. Sin embargo, este curso la situación ha dado un giro de 180 grados, y Sergio Reguilón le ha adelantado con sus buenas actuaciones y se ha ganado la titularidad en los últimos partidos.

A día de hoy, Marcelo es el lateral izquierdo suplente del Real Madrid, y sus actuaciones no han ayudado a cambiar esta situación. El defensa ha tenido que ver la mayoría de los encuentros desde el banquillo, y en los partidos en los que ha jugado, como ante el Girona o el Barcelona en la Copa del Rey, su rendimiento ha distado mucho de ser el que le llevo a ser uno de los mejores, si no el mejor, en su posición del mundo. Y, en medio de esta situación, la Juventus está muy atenta a lo que pueda pasar.

Cristiano Ronaldo, en un partido de la Juventus de Turín Reuters

La Juventus y Cristiano aprietan por su fichaje

La Vecchia Signora está muy interesada en Marcelo. El conjunto turinés quiere al lateral del Real Madrid para reforzar el lateral zurdo para el curso pasado. Ya el verano sonó como posibilidad, pero la entidad de Concha Espina no quería deshacerse de su segundo capitán tras haber perdido a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la Juventus sigue empeñada en hacerse con los servicios del carioca, y harán todo lo posible para conseguirlo el próximo mercado veraniego.

Además, la Juventus tiene otro as bajo la manga, la presencia de Cristiano Ronaldo en el equipo. El portugués ha sido uno de los mejores amigos de Marcelo en los últimos años en el Real Madrid. Ambos han tenido una gran relación que se ha podido ver mientras han jugado juntos. Se entienden a la perfección tanto dentro como fuera del terreno de juego, y por ello el luso ha pedido al club transalpino que hagan todo lo posible para conseguir su incorporación.

La Juventus renovó esta misma temporada a Alex Sandro, su titular en el lateral izquierdo. Sin embargo, desde la prensa italiana ya anunciaban que en el cuadro turinés están dispuestos a deshacerse del brasileño para hacerle un hueco a Marcelo, por lo que no hay nada que frene al cuadro italiano para conseguir el ansiado fichaje del brasileño de cara a la próxima temporada, cuando contará ya con 31 años.

Marcelo calienta sobre el césped del Santiago Bernabéu Reuters

Los próximos meses, claves en su futuro

Ante esta situación, el futuro de Marcelo está más en el aire que nunca. Los próximos meses serán claves para decidir qué ocurrirá con el carioca, si continúa en el Real Madrid o, por el contrario, se marcha a la Juventus a comenzar una nueva andadura en la Serie A.

Si la situación no cambia, la marcha del segundo capitán del Real Madrid puede estar mas cerca que nunca. Hace solo unos días, Marcelo dejaba claro que no quería marcharse del conjunto blanco, pero tampoco cerraba la puerta a que esto ocurriera si la situación se presentaba propicia para ello, por lo que su salida no es tan descabellada.

Si finalmente esto ocurriera, el Real Madrid tendría que plantearse qué hacer con el lateral izquierdo. El conjunto blanco tendría que pensar si fichar a un jugador para esa posición o, de lo contrario, le da la alternativa definitiva a Reguilón y Theo Hernández, que esperan tener su hueco en la plantilla el próximo curso.

