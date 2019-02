Lo que se calla Piqué: los cinco puntos que retratan sus quejas

Piqué vuelve a las andadas. El central del Barcelona apunta por enésima vez contra el Real Madrid y lo hace por la enorme polémica suscitada por el arbitraje de la final de la Copa del Rey de baloncesto. Fue tras el partido de Champions que enfrentó al conjunto catalán frente al Lyon, que acabó 0-0, pero el jugador culé lanzó la bomba que desvió por completo la atención sobre el resultado final.

"Ha pasado siempre, luego van al Calderón y les ayudan y se callan todo. Menos mal que no tienen más secciones...", dijo Piqué. Un ataque de los que acostumbra, de los que reúne una masa de seguidores a su alrededor, pero en los que siempre suele ocultar, según su discurso, una terrible verdad en lo que calla.

La polémica del Wanda contra el Madrid

Piqué habló del derbi directamente. El foco está puesto en dos jugadas: el penalti sobre Vinicius Júnior y una pena máxima que reclamaban los atléticos sobre Morata. Ambas acciones al límite. Sin embargo, Piqué se olvidó de la jugada que pudo cambiar el partido en el gol del empate atlético y es la falta que hubo sobre Vinicius en el origen del tanto de Griezmann. Tampoco recordó polémicas que han perjudicado al Madrid, como el penalti de Rulli sobre Vinicius en el Bernabéu, el escándalo del "Todo OK, José Luis".

Falta a Vinicius no pitada en el gol del Atlético del Madrid

Los escándalos del Barcelona en la Copa ACB

Piqué respondió a las quejas del Real Madrid por el arbitraje de la Copa del Rey, por el que ha amenazado incluso con abandonar la ACB. Para el culé son quejas desmedidas, pero calla con otra polémica que vio en primera fila en el WiZink Center. Ocurrió en la semis de la Copa, en el partido que enfrentó al Iberostar Tenerife ante el Barcelona Lassa. En plena remontada del conjunto canario, el árbitro cortó la oportunidad de ponerse a dos puntos por una falta que no existió sobre Pau Ribas.

Los favores arbitrales a su Barcelona

Por supuesto, Piqué no ha hablado de cómo se han silenciado o justificado decisiones arbitrales que han beneficiado al Barcelona esta temporada. Errores o favores clamorosos que van desde el gol ilegal de Luis Suárez ante el Leganés por su rodillazo a Cuéllar o, esta última jornada, el dudoso penalti que se señaló a favor del Barça en una acción en la que Piqué se deja caer en el área del Valladolid.

Gerard Piqué, junto a David Haggerty, presidente de la ITF. Foto: kosmotennis.com

Carga contra La Liga... y negocia con Tebas

Pero Piqué es, además, un experto en atacar al arbitraje de LaLiga. El central catalán ha vivido polémicos capítulos en el pasado, como su gesto dos temporadas atrás en el estadio del Villarreal. Un partido que acabó con empate a uno en el marcador y tras el que Piqué desafió desde el césped a Javier Tebas, quien se encontraba en la grada. Piqué habla y critica a los árbitros de LaLiga, a Tebas, pero por la espalda negocia con el presidente del organismo un patrocinio para su Copa Davis.

Del "no tenemos a Bankia" a los créditos de Bartomeu

El colmo de las sobradas de Piqué ocurrió años atrás, cuando acusó al Real Madrid de financiar sus fichajes en base a su relación con la entidad financiera Bankia. "He leído que desde el 2002 el Madrid ha gastado 1.200 millones de euros. Nosotros también gastamos, pero no tenemos a Bankia", dijo. Unas declaraciones fuera de lugar, atacar para levantar la polémica. También sus insinuaciones hacia el palco del Santiago Bernabéu fueron muy sonadas, pero de lo que no ha hablado nunca es de los préstamos que ha tenido que pedir Bartomeu de más de 100 millones de euros cada uno. Porque al final, en sus palabras, que suelen ser desafortunadas en su mayoría, reside una verdad oculta que maneja a su antojo.

