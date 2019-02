El Madrid de Vinicius: su importancia vital para Solari

Y tras doce titularidades consecutivas, llegó el día en el que Vinicius descansó. Así lo decidió Solari, quien tras la maratón de partidos Clásico - derbi - Champions hizo rotaciones, aunque no le salieron bien. El Real Madrid perdió sin varios de sus titulares y Vinicius no saltaría hasta los últimos 32 minutos del partido.

Las rotaciones le tocaron a Vinicius y a más de uno le pilló por sorpresa que fuera así. Solari decidió darle un respiro en un partido propicio para ello: el Real Madrid venía con carrerilla y en su mejor momento de la temporada y el Girona llevaba 13 partidos sin ganar; por ello nadie se esperaba que el partido fuera a acabar así y que los de Solari lo tiraran tras haber podido cerrarlo en la primera mitad.

El Madrid se durmió sin Vinicius

Cuando Vinicius entró al campo era demasiado tarde. Casi a la jugada siguiente de su entrada se pitaría penalti a favor del Girona por una mano de Sergio Ramos -que anotaría Stuani- y poco después marcaría el segundo Portu en una jugada desafortunada. Unos minutos de locura en los que no pudo hacer nada Vinicius, quien capitalizaría casi todas las acciones posteriores en busca del empate.

Vinicius, durante el derbi EFE

Porque con Vinicius el Real Madrid crea mucho más peligro y, lo más importante, gana más. Los datos explican la importancia de Vinicius en el once: con él de titular se ganan 2,5 puntos de media por jornada y sin él disminuye hasta los 1,8. Con Vinicius se genera, se marca más y hace falta menos tiempo para hacerlo. Contra el Girona tuvo poco más de media hora para buscar el gol y aún así solo Marcelo fue el madridista que más remates hizo.

Genera peligro y crea oportunidades de gol

La derrota contra el Girona terminó por evidenciar la importancia vital que tiene Vinicius en el Real Madrid ahora mismo. Se le critica la poca puntería y desperdiciar ocasiones, pero las genera y además crea muchas oportunidades de gol para sus compañeros. Benzema es mejor cuando tiene a Vinicius a su lado, aunque al francés se le vio que le pesaban las piernas en la última jornada. Quizás ese descanso que tuvo Vinicius le venía mejor a Benzema, pero Solari prefirió no dar toda la responsabilidad al brasileño, ni tampoco confió en Mariano de inicio.

Pase de Vinicius ante el FC Barcelona REUTERS

Solari se pensará más la próxima vez si dar descanso o no a Vinicius, aunque lo más importante es dar con la tecla para que la maquinaria también funcione cuando Vinicius no esté sobre el campo. Si durante la última década se dependió de un jugador en el Real Madrid, desde este verano jugadores como Benzema, Sergio Ramos o el propio Vinicius se han sido repartiendo las responsabilidades. No hay duda de que ahora Vinicius es indiscutible, pero hay otros jugadores como Asensio que deben dar un paso adelante y aprovechar su oportunidad cuando no está el brasileño.

Sin Vinicius se acaba la fiesta. En una semana se ha pasado de ver al mejor Madrid de la temporada brillar ante Barcelona o Atlético a caer inesperadamente frente al Girona. Con 18 años crea una enorme ilusión entre la afición (que le recibió con una ovación ante el Girona) y ahora también se va haciendo patente la presencia vital que tiene en el equipo. El futuro es suyo, de eso cada vez hay menos duda, pero va siendo una realidad que el presente también lo es.