Jesús Vidal: "Illarramendi no tiene nada que envidiar a Casemiro"

La gran noticia en lo referido al fútbol es que este martes vuelve la Champions League, pero el invitado de El Larguero se ha centrado en su equipo de toda la vida. Jesús Vidal, actor revelación en los Premios Goya, ha dado su opinión sobre está temporada centrándose en su equipo, la Real Sociedad. Además tuvo el honor de hablar con Xabi Prieto, quien saludó al actor muy emocionado.

Tras hablar sobre todo lo vivido, llegó el momento del fútbol y no dudó en afirmar que su verdadero equipo son los txuri-urdin: "Soy muy de la Real Sociedad, la verdad es que lo vivía en casa desde pequeño. Mi padre me regaló una equipación de la Real con ocho años, justo acabamos de ganar las dos ligas". Además recibirá un homenaje por Anoeta con un saque de honor el próximo mes de marzo.

Además se atrevió a comparar a dos centrocampistas de cada equipo, Asier Illarramendi y Casemiro. "De los de ahora me gusta muchísimo Illarramendi, es un jugador con mucha jerarquía. Creo que no le tiene nada que envidiar a Casemiro", confirmaba Jesús Vidal, que no ve diferencia entre el jugador del conjunto de San Sebastián y el centrocampista brasileño.

Casemiro pelea un balón ante dos jugadores del Girona REUTERS

"Creo que la Real este año está haciendo una temporada muy irregular pero creo que pueden no tener techo. Januzaj le va a dar mucho", afirmaba Jesús, que confía mucho en el talento del jugador belga.

Su deporte favorito

A pesar de sus grandes conocimientos sobre el fútbol, su deporte favorito es el ciclismo. "Me gusta mucho el periodismo deportivo y la radio. Mi deporte favorito es el ciclismo". "Los que más me han emocionado y gustado han sido Contador, Alberto Fernández y, a pesar de todo el tema del dopaje, Lance Armstrong", concluyó el actor.

